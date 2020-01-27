3 fabrika ve 18 pastanesinin gelirini Elazığ'a bağışladı

MERKEZİ Diyarbakır’da olan 3 fabrika ile 18 pastane sahibi iş insanı Yılmaz Elaldı, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere iki günlük gelirini bağışlayacağını açıkladı.Geçen cuma günü meydana gelen merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu ve Elazığ ile Malatya’da 39 kişinin hayatını kaybettiği depremde, tüm Türkiye tek yürek oldu. AFAD öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından, depremden etkilenenler için yardım kampanyaları başlatıldı. Kampanyaya destekler sürerken, merkezi Diyarbakır’da bulunan, 3 fabrika ve 18 pastanenin sahibi Yılmaz Elaldı, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere 2 günlük gelirini bağışladı.Millet olarak acıda ortaklaşma bilinciyle hareket etmenin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü kılacağına inandığını belirten Yılmaz Elaldı, "Yüreğimizi yakan, bizleri acıya boğan depremin yaralarını sarmak için ne yapsak yetersiz kalır. Hayatta kalanları teselli etmek, onlara destek olmak için biz de vicdani sorumluluğumuz gereği, küçük de olsa bir adım atmaya karar verdik. Bu anlamda bünyemizde bulunan 3 fabrika ve 18 pastanemizin 27-28 Ocak günlerindeki tüm gelirlerini Elazığ ve Malatya’daki depremzede kardeşlerimize bağışlama kararı aldık. Millet olarak acıda ortaklaşma bilinciyle hareket etmenin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü kılacağına inanıyorum. Bu vesile ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınları başta olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum" dedi.



