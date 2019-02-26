3 denizde 'Mavi Vatan' tatbikatı

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 27 ile 8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mavi Vatan' tatbikatının bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta 'Anka' ve 'Bayraktar' insansız hava araçlarının, 'Umtas' ve 'Cirit' silah sistemlerinin yanı sıra birçok yeni sistem ve silahın deneneceğini açıkladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Mavi Vatan' tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı.

Yeni korvet ve silahların tatbikatta kullanılacağını söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, "Tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Burgazada korvetimiz ilk defa böyle bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envanterimize dahil olan Anka ve Bayraktar insansız hava araçları Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla icra edilen koordineli harekatta Umtas ve Cirit silah sitemleri denenecek. Bunun yanı sıra değişik alanlarda birçok yeni sistem ve silahın denenmesini bekliyoruz" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda tatbikatın yapılacağını söyleyen Bağcıoğlu, "Bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili tatbikattır. 27 Şubat, 8 Mart tarihleri arasında icra edilecek Mavi Vatan tatbikatının amacı jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazır seviyesini arttırmaktadır. Tatbikatın planlama safhasında NATO tatbikat planlama esasında uyumlu olacak şekilde 6 aylık tatbikat planlama süreci uygulanmış, karargahlar jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçlerini işletmiş ve bu planla milli ve yerli olarak geliştirilen deniz harp oyunu sisteminde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni tatbikat çerçevesinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden birliklerimiz bu tatbikata da dünyanın gelişmiş Deniz Kuvvetlerinde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılımı yüzdesiyle iştirak etmektedir. Bu çerçevede tatbikata 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi ekibi, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botlarıyla iştirak edilmektedir" diye konuştu.

İNSANSIZ SU ÜSTÜ HAVA HEDEFLERİNE FİİLİ ATIŞ YAPILACAK

Bağcıoğlu tatbikatta fiili atış yapılacağını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı 27 Şubat günü birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve Mersin İskendurun'dan hareketle başlayacaktır. 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edilecektir. 2-5 Mart tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyeti icra edilecektir. Tatbikat sonrasında 6-8 Mart sonrasında 'Donanmamız Halkımızı Kucaklıyor' temasıyla Trabzon'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 68 gemi tarafından 33 yurt içi liman ziyareti yapılacaktır. Sonuç olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz harp ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır."



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