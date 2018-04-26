3 dakikada 315 gram acı biber yiyerek birinci oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması yapıldı. Biberin acısıyla yanan yarışmacıları protokol üyelerinin su dökerek serinlettiği yarışmanın birincisi 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil oldu.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada 1'i kadın 18 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara acı biberin yanında domates ve ayran verildi.

'YANDIK' DEYİP PROTOKOLE KOŞTULAR

Davul zurna eşliğinde başlatılan yarışta 3 dakika içinde en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, yedikleri biberin acısıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacılar yedikleri biberlerin acısına dayanamayarak, protokol üyelerinden 'Yandık' diye yardım istedi. Protokol üyeleri de pet şişelerdeki suları yarışmacılara dökerek serinletmeye çalıştı.

AİLESİNİ MOTİVE ETMEYE ÇALIŞTI

Ufuk Türk, eşi Rabia Türk ve yeğeni Murat Türk de yarışmada en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Ufuk ve Rabia Türk çiftinin çocukları 6 yaşındaki Mahmut da anne ve babasıyla kuzenine destek olmak için yanlarında yer aldı. Mahmut Türk, anne, babası ve kuzenini 'Haydi yapabilirsiniz' diye motive etmeye çalıştı.

3 DAKİKADA 315 GRAM BİBER

Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrolünde 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil birinci, 299 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hüseyin Akşit ikinci, 279 gram acı biber yiyen Mehmet Ateş üçüncü oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, "Kumluca seralarından her türlü sebzenin üretildiği bir üretim bölgesi. Burada yediğimiz biberi kendimiz üretiyoruz, önce kendimiz tüketiyoruz ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Güvenilir gıda noktasında Türkiye'de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz. Bugün de gördünüz kendi ürettikleri ürünleri üreticimiz yıkamadan tüketti. Bunun çıkış noktası buydu ancak işin esas olanı zoru başarmaktı" dedi.

Acı biber yeme yarışmasında 315 gramla birinciliği elde eden Hasan Özdil, "Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yiyoruz. Buradan bunu tüm dünyaya duyuruyoruz. Biz biberi sera içinde de yıkamadan yiyoruz" diye konuştu.

Tek kadın yarışmacı Rabia Türk de "Ürünlerimiz organiktir. Serada çalışırken de yiyoruz. Kalıntı yoktur. Güvenle yiyebilirsiniz" dedi.

ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Yarışma sonunda protokol tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan tek kadın yarışmacıya da Başkan Çetinkaya tarafından medeni cesaretinden dolayı gram altın hediye edildi.

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