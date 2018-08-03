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3 çöp eve 'duvar kapı' önlemi

AVCILAR'da bir binada, 5 yıldan bu yana kullanılmayan 3 dairenin 'çöp eve' dönüşmesi ve kimliği belirlenemeyen kişilerin uğrak yeri haline gelmesi üzerine girişlerine tuğla örülüp kapatıldı. 14 KAMYON ATIK ÇIKTI Merkez Mahallesi...

3 çöp eve 'duvar kapı' önlemi
AVCILAR'da bir binada, 5 yıldan bu yana kullanılmayan 3 dairenin 'çöp eve' dönüşmesi ve kimliği belirlenemeyen kişilerin uğrak yeri haline gelmesi üzerine girişlerine tuğla örülüp kapatıldı.

14 KAMYON ATIK ÇIKTI
Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı binanın alt katlarını büro olarak kullananlar, kime ait olduğunu bilmedikleri üst kattaki 2 ve 4'üncü kattaki pis kokular gelen bir dairenin çöp ev haline getirildiğini, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin gelip gittiğini görünce imza toplayarak şikayetçi oldu. Belediye ekipleri evlerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Sahiplerine ulaşılamayan evlerin çöp ile dolu olduğunu belirlendi. Tutanaklar hazırlanarak daireler boşaltıldı. Ekipler, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran eşyaları kullanılamayacak haldeki kıyafetleri ve katı atıkları götürürken, eşyalar arasında bulunan büyük bir Türk bayrağını fark eden işçilerden biri bunu alarak özenle katlayıp cebine koydu. 

GİRİŞLERİNE DUVAR ÖRÜLDÜ
Çöplerden temizlenen evler dezenfekte edildi. Evlerin yeniden aynı duruma gelmemesi amacıyla binada oturanların isteği üzerine sahipleri gelinceye kadar kapıların olduğu bölümün tuğla ile duvar ile kapatılması için de harekete geçildi. Görevliler 5 kat tuğla taşıyarak boşaltılan sahipsiz çöp evlere 'Duvar kapı' önlemini uygulamaya koydu. Bina sakinleri 5 yıldan bu yana sahipleri tarafından terk edilen 3 evin özellikle yaz aylarında dayanılmaz ağır koku yaydığını, kimliği belirsiz kişilerin sık sık gelip buralara girip kalmasından rahatsız olduklarını, temizlik yapılması ve 'Duvar kapı' önleminin uygulanması için belediyeye başvurduklarını, 5'inci katın olduğu bölüme hiç girilmemesi için demir bir kapı yaptırmayı planladıklarını söyledi.


(FOTOĞRAF)

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