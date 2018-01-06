3 çocuk annesi, kansere yenildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, rahim ağzı kanseri nedeniyle yaklaşık bir yıldır tedavi gören 3 çocuk annesi Banu Mısırlıoğlu (44), hayatını kaybetti.

Efeler ilçesinde evli ve 3 çocuk annesi Banu Mısırlıoğlu, geçen yıl 14 Şubat'ta son çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, Mısırlıoğlu'nun rahim ağzı kanseri olduğu saptandı. 7 buçuk santimetre büyüklüğündeki tümörle birlikte hastalığının dördüncü evresinde olduğunu öğrenen Mısırlıoğlu, yeni dünyaya getirdiği kızı için kemoterapi tedavisini de reddetti.

Çeşitli hastanelerde tedavi gören Banu Mısırlıoğlu, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

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