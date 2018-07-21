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3 çocuk annesi, 27 yıldır saz yapıyor

İZMİT'te, Leyla Budak (52), eşi ile birlikte 27 yıldır saz yapıp, satıyor. Saz yaptığını ancak çalmayı bir türlü öğrenemediğini söyleyen Leyla Budak, "Saz yapmak aslında eşimin mesleğiydi. Evlendikten sonra ondan öğrendim. 27 yıldır...

3 çocuk annesi, 27 yıldır saz yapıyor
İZMİT'te, Leyla Budak (52), eşi ile birlikte 27 yıldır saz yapıp, satıyor. Saz yaptığını ancak çalmayı bir türlü öğrenemediğini söyleyen Leyla Budak, "Saz yapmak aslında eşimin mesleğiydi. Evlendikten sonra ondan öğrendim. 27 yıldır beraber saz yapıp satıyoruz. Eşim ve 3 çocuğum da saz çalmayı biliyor. Ben bir türlü öğrenemedim" dedi.
İzmit'te yaşayan Leyla Budak, saz ustası eşine yardım ederken tamir yapmaya da başladı. Daha sonra üretime elinin yatkın olduğunu fark eden Leyla Budak, tek başına saz yapacak seviyeye gelince eşiyle beraber bir atölye açmaya karar verdi. 15 yıl önce açtıkları atölyede eşiyle beraber saz üreten Leyla Budak, burada çeşitli enstrümanların tamirini de yapıyor. Saz ile ilk olarak 27 yıl önce eşi Selahattin Budak ile evlendikten sonra tanıştığını söyleyen Leyla Budak, eşine yardım etmek için başladığı bu mesleğe kendi atölyelerinde devam ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Yıllardır saz ile iç içe olmasına rağmen henüz saz çalmayı bilmediğini belirten Leyla Budak, eşi Selahattin, çocukları Selçuk, Serdar ve Seçil Budak'ın çocukluk yıllarından beri saz çaldıklarını söyledi.
Saz ustalığına eşi Selahattin Budak sayesinde başladığını söyleyen Leyla Budak, "Saz yapmak eşimin çocukluk mesleği. Ben de onunla evlendikten sonra bu işe başladım. 27 senelik evliyim ve 27 senedir saz ile iç içeyim. Bu mesleği eşime yardımcı olmak için atölyeye gelerek öğrendim. Önce tel bağlama, perde bağlama gibi basit işleri öğrendim ondan sonra saz yapmaya başladım. 27 yıldır beraber saz yapıp satıyoruz. Eşim ve 3 çocuğum da saz çalmayı biliyor. Ben bir türlü öğrenemedim" dedi.
Bir saz üretiminin ortalama 6 ay sürdüğünü ve çok zahmetli aşamaları bulunduğunu belirten Budak şöyle konuştu:
"Saz yapmak çok zahmetli iş, ortalama 6 ay sürüyor. İlk olarak sap aşaması var, sapını takıyoruz, onun kurumasını 2 ay bekliyoruz. Kapağını açıyoruz, kapağı da 2 ay bekliyor. Boyası, cilası, kuruması, ince işçiliği derken ortalama bir saz yapmak 6 ayımızı alıyor. Sazın sesine göre ve işçiliğine göre fiyatını belirliyoruz. 600 liraya da saz bulabilirsiniz, 1500 liraya da, 5 bin liraya da saz bulabilirsiniz. Ben 5 bin liraya çok fazla saz yapıp sattım. Genelde özel işçilik isteyenlere o fiyattan saz veriyoruz."

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