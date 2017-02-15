Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

3 çocuğuyla çöp toplayarak yaşam mücadelesi veriyor

GAZİANTEP'te barınan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Ayşe Hasri, tek pusete koyduğu 3 çocuğuyla sokaklardaki çöplerden topladığı atık yiyecek ve giyeceklerle yaşam mücadelesi veriyor. Suriye uyruklu Ayşe Hasri, ismi öğrenilemeyen eşi, çocukları...

3 çocuğuyla çöp toplayarak yaşam mücadelesi veriyor
GAZİANTEP'te barınan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Ayşe Hasri, tek pusete koyduğu 3 çocuğuyla sokaklardaki çöplerden topladığı atık yiyecek ve giyeceklerle yaşam mücadelesi veriyor.
Suriye uyruklu Ayşe Hasri, ismi öğrenilemeyen eşi, çocukları 4 yaşındaki Meys ve 2 yaşındaki Muhammed ile birlikte ülkesindeki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'in Kale Mahallesi'ne yerleşen Ayşe Hasri, eşi geçen yıl ortadan kaybolunca şu anda 4 aylık olan Nehide ismindeki bebeğini de yalnız başına dünyaya getirdi. Çaresiz kadın, tek pusette battaniyeye sardığı 3 çocuğuyla sokakları dolaşarak çöp konteynerinden atık yiyecek ve giyecek topluyor. Çöplerden toplayıp eve götürdükleriyle yaşam mücadelesi veren kadının dramı yürek burktu. Anneleri çöp toplarken pusette yan yana oturan çocuklar sürekli ağladıkları görüldü
Suriyeli kadın, kimselerinin olmadığını kocasının da nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.