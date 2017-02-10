3 çocuğu talasemi hastası olan babadan kan testi uyarısı

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde 3 çocuğu talasemi hastası olan baba Ömer Aşlığ, yuva kurmak isteyen gençlere tavsiyede bulunarak evlenmeden önce mutlaka kan testi yaptırmalarını istedi. Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, 15-20 günde bir talasami hastalarının kana ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, kan bağışı konusunda vatandaşlara duyarlı olunması çağrısında bulundu.Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) Başkanı Nurullah Bartan, Silopi İlçesi'ndeki talasemi hastalarını evlerinde ziyaret ederek onların ve ailelerinin sorunlarını dinledi. Çocukları talasemi hastası olan aileler çektikleri sıkıntıları dernek başkanına aktararak, vatandaşlardan kan vermelerini ve kemik iliği testi için Kızılay şubelerine başvurmalarını istedi. Şırnak bölgesinde hematoloji doktoru olmamasından yakınan aileler, belirli merkezlere hematoloji doktoru atanması talebinde bulundu."EVLENMEDEN ÖNCE KAN TESTİ YAPIN"3 çocuğu talasemi hastası olan baba Ömer Aşlığ, evlenmek isteyenlere önce mutlaka kan testi yaptırmaları yönünde tavsiyede bulundu. 15-20 günde bir çocuklarını Silopi Devlet Hastanesi'ne götüren baba Aşlığ, hastanede uzun bir süre tedavi için beklemek zorunda kaldığını, kanları değiştirildikten sonra hastane yanındaki parkta çocuklarını eğlendirdiğini söyledi. Çocuklarının çektiği sıkıntının sona ermesi için kemik iliği naklinin gerektiğini anlatan baba Aşlığ, vatandaşlardan kan testi yaptırmaları için çağrıda bulundu.Bakkal dükkanı işleterek ailesinin geçimini sağladığını anlatan baba Ömer Aşlığ, "Çocuklarım talasemi hastasıdır. Mümkün olduğunca daha kimse evlenmemişken ilk önce tahlil sonuçlarına baksınlar. Bu duruma düşmesinler. Gerçekten çok zor oluyor. 15 günde bir doktora götürüyoruz. Kan bulamadığımız oluyor. Vatandaşlardan da rica ediyoruz. Herkes kan bağışında bulunsun" dedi.2 çocuğu talasemi hastası olan Fehime Yakış da, eşinin çalışmak için şehir dışında olduğunu belirterek, "Benim çocuklarım talasemi hastasıdır. İmkanım yok. Yardım bekliyorum" diye konuştu.Çocuğu talasemi hastası olan anne Tayibe Barkın ise, herkesi kan vermeye davet ederek, "Çok sıkıntılar çekiyoruz. Devletimizden ricamız; Şırnak ve Silopi’ye bir hematoloji uzmanının atanması. Diyarbakır’a gidip, geldiğimizde çok zorlanıyoruz. Burada olursa daha iyi olur. Çocuklar az yol çeker. Çok memnun kalırız. Nice İremler'in hayatı bir damla kana bağlı. Onun için herkesten tek ricamız kan vermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.KIZILAY'A KAN BAĞIŞI ÇAĞRISITalasemi hastalarının hayatının, insanların Kızılay'a bağışlayacağı kana bağlı olduğunu kaydeden Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan ise şunları söyledi:"Talasemi sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi ve önemli bir kan hastalığıdır. Bizim ciddi anlamda kana ihtiyacımız var. Çünkü hastalarımız her 15, 20 günde bir kan almak zorunda kalıyor. Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu hastalığa karşı ilgi duymalarını, maddi manevi destek sağlamalarını bekliyorum. Bölgemizde hematoloji doktoru olmadığı için hastalarımız, Diyarbakır, Adana, Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Fakat maddi imkanları yetmediği için gidemiyorlar. Bu da tedavilerinin aksamasına neden oluyor. Bizim tek tedavimiz kemik iliği naklidir. Hastalarımızın 3 tüp kan vererek, Kızılay merkezlerine başvurmalarını istiyoruz. Bu hastalarımız için kemik iliği naklinde uygun doner için gönüllü olmalarını istiyoruz. İl genelinde çalışmalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar Silopi ilçesinde 24, Cizre ilçemizde 14, İdil’de 1 Şırnak merkez 6 hastaya ulaşabildik."

FOTOĞRAFLI