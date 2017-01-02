3 cenaze ve 6 yaralı ülkeleri Lübnan’a götürülüyor (2)

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () YILBAŞI gecesi Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 3 Lübnanlı ve 6 yaralı ülkelerine götürülüyor. Cenazeleri, yaralı ve yakınlarını almak üzere dün gece Ortadoğu Hava Yolları’na ait bir uçak İstanbul'a gelmişti. Diğer 6 yaralının tedavisinin ise İstanbul’da devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Atatürk Havalimanı'nda ölenlerin yakınları bilet işlemlerinin ardından uçağa giderken basın yanıtlamak istemediler.

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