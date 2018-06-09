3 boyutlu Türkiye haritası ile sanal gezi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal gerçeklik teknolojisiyle geliştirdiği üç boyutlu Türkiye haritasının, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yurt geneline gönderilmesi planlanıyor. Özellikle, maddi durumları nedeniyle seyahat etme fırsatı bulamayan öğrenciler, bu haritayla hem tüm şehirlerin turistik bölgelerini, mimari eserlerini görebilecek, hem de coğrafya bilgilerini arttıracak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 18 kişilik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ekibi, arttırılmış sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak, üç boyutlu Türkiye haritası tasarladı. Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak, tamamen sanal bir düzlemde Türkiye'yi gezip, şehirlerin turistik bölgelerini, önemli mimari eserlerini inceleyebilecek. Ayrıca, sanal seyahate devam edilebilmeleri için öğrencilere çeşitli genel kültür soruları sorulacak. Haritayla, öğrencilerin coğrafya, genel kültür ve sanat tarihi derslerinde başarılarının artması planlanıyor.

EBA ekibinin yaklaşık 6 ayda tamamladığı sanal haritanın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki birçok okula ulaştırılması planlanıyor.

'DİĞER DERS KONULARINDA DA ÇALIŞMALAR YAPMAK İSTİYORUZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çok yetenekli bir EBA ekibine sahip olduklarını belirterek, "Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Harita, sosyoekonomik durumu iyi olmayan bölgelerdeki öğrencilerimizin, üzerinde yaşadığı toprakları daha iyi tanıyabilmeleri açısından çok yararlı olacak. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak diğer ders konularında da çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.

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