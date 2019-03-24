Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama

3 bin motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'

ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı. Feribot ile Eceabat ilçesine geçen motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri...

3 bin motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'
ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı. Feribot ile Eceabat ilçesine geçen motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Çanakkale'de buluşan motosiklet tutkunları, 5'inci Şehitlere Saygı Sürüşü'ne katıldı. İskele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin motosikletteki 4 bin kişi, ardından 5 feribot ile Çanakkale'den Eceabat ilçesine geçti. Motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan topluluk, ardından şehitlerin ruhu için mevlit okutup, pilav ve ayran ikramında bulundu.
Program hakkında bilgi veren 18 Mart Çanakkale Motosiklet Derneği yöneticisi Muharrem Yazgılı, 'Şehitlere Saygı Sürüşü'nü geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'de çeşitli motosiklet etkinlikleri ve festivallerinin düzenlendiğini belirten Mahmut Behiç Erel ise "Yılın ilk etkinliği ‘Şehitlere Saygı Sürüşü' oluyor. Sonrasında ise diğer etkinlik ve festivaller başlıyor. Her yıl giderek büyüyen etkinliğimize bütün motosiklet tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328