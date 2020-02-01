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3 bin 400 tavuğa çocuklarıyla birlikte çeşmeden su taşıyor

GENEL 01.02.2020, 09:05
3 bin 400 tavuğa çocuklarıyla birlikte çeşmeden su taşıyor
ERZURUM'da çadır sisteminde 'helal' sertifikalı organik yumurta üretimi yapan Özhan Ceylan, soğuklar yüzünden su tankı buz tutunca 3 bin 400 tavuğa 1 kilometre uzaklıktaki köy çeşmesinden çocuklarıyla birlikte kovalarla su taşımaya başladı. Soğuk ve susuzluk nedeniyle tavukların yumurta veriminde düşüş olduğunu söyleyen Ceylan, "Tavuklara su taşımaktan hasta düştük" dedi.
Merkez Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'nde 10 yıldır çadır sistemde organik köy yumurtası üreten Özhan Ceylan, kentte yaşanan Sibirya soğuklarından dertli. Ceylan'ın, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulması nedeniyle çadırdan kurduğu tesislerin su tankı dondu. Susuz kalan tavuklar için çocukları Muhammed Salih (14), Berra Ceylan (8) ve yeğeni Ahmet Türk (14) ile birlikte her gün köy meydanındaki çeşmeden kovalarla su taşıyan Özhan Ceylan, hem yorulduklarını hem de hasta düştüklerini söyledi. Kar, soğuk ve tipi demeden yaklaşık 10 gündür sabah öğlen ve akşam tavuklara su taşıdıklarını belirten Ceylan, "Bir sabah uyandığımızda çadırın üstüne koyduğumuz ve etrafını da sardığımız tankın donduğunu gördük. Binlerce tavuk susuz kalınca iş başa düştü. Çocuklarım ve yeğenim ile birlikte sabah öğlen akşam, kar tipi ve soğuk demeden tavuklara su taşıyoruz. Bazen bu zorlu yolculukta çocuklarımın elleri üşüyünce durup ısıtmaya çalışıyorum. Hepimiz hasta düştük, tavuklar susuz kalır diye hastaneye de gidemiyoruz. Bazen köyün köpekleri saldırıyor. Ne yapacağımı şaşırıp kaldık. Tavuklar yeterince su içemediği ve çadırın soğuk olması nedeniyle yumurta veriminde düşüş oldu" diye konuştu.
Evli 3 çocuk babası Özhan Ceylan, bu işe önce ahırda 30-40 tavuk besleyerek başladığını belirterek, "Bu işi profesyonel olarak yapmak için kolları sıvadım. Köyümde çadır sisteminde kurduğum tesiste 3 bin 400 tavuk besliyorum. Günde ortalama bin 500 yumurta alıyorum. Yumurtalar organik ve helal sertifikalı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yere gönderiyorum. Erzurum şartlarında çadır sisteminin çok zor olduğunu gördük. Tüketen değil, üreten bir toplum olmak için çadırdan kurtulmak için Vali beye durumu bildirdim. Kendisi de 50 bin lira yardım yapılması için talimat verdi ama o yardımı da alamadım. Bu sıkıntılara dayanabildiğim kadar dayanacağım" dedi.
Babası ile birlikte tavuklara su taşırken çok üşüdüğünü söyleyen ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Berra Ceylan ise, "Babam gelmemi istemiyor, ama ona çok üzüldüğüm için gidiyorum. Yolda üşürken ellerimi avuçlarının içine alıp ısıtıyor. Bazen köpeklerin saldırısına da uğruyoruz. Tatilimi hep tavuklara su taşıyarak geçirdim. Tavuklarımızı da çok seviyorum. Sular açılırsa hasta olduğumuz için hep birlikte hastaneye gideceğiz" dedi

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