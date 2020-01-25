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3 bakandan açıklama: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi kurtarıldı

GENEL 25.01.2020, 13:38
3 bakandan açıklama: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi kurtarıldı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenledikleri basın toplantısıyla, depremde verilen can kayıpları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Depremde 22 kişinin hayatını kaybettiği, binaların enkazlarından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, enkaz altında 22 kişinin olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Elazığ Valiliği'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 18 , Malatya'da 4 olmak üzere 22 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Yıkılan binaların enkazlarından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıklayan Bakan Soylu, şu anki belirlemelere göre enkaz altında 22 kişinin olduğunun değerlendirildiği kaydetti. 
'ŞU AN ELİMİZDEKİ TEMEL VERİLER HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLECEK BİR HASTAMIZ YOK'
Bakan Soylu, depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve tüm kamu kurum ile kuruluşlarının gayretiyle deprem olur olmaz, daha önce belirlenen Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde adımları attıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik. Şu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an elimizdeki temel veriler hayati tehlikesi olabilecek bir hastamız yok. Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 4 İnsansız Hava Aracımız (İHA) ve 1 keşif uçağımız Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgede, tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koydular. Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar. Depremin meydana geldiği 20.55'ten itibaren 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde birisi de 5.4 büyüklüğünde. Depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altında kurtarıldı. Malatya Doğanyol'da şu an göçük altında kimse kalmadı. Depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok. Elazığ merkezde ise bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında olduğu. Göçük altında net bir rakam vermekten kaçınırız. Sabahtan itibaren 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Olayın olduğu yerdeyken 5 kişinin sesi geldiğini arkadaşlarımız tespit etti. Enerji, ulaşım, iletişim, doğal gaz ve altyapı konusunda bir sorun yaşamadık. Gece soğuktu. Yemek, battaniye ihtiyacının giderilmesi için daha önce belirlediğimiz bölgelerden sevk edildi. Kurulan 7 mobil mutfaktan Elazığlılar için sürekli aş çıkarıldı. Dün gece 12 bin 500 kişi belirlenen yerde misafir ettik. 4 çadır alanı oluşturduk. Taziye evlerimizi de barınma alanlarına ilave ettik."
'ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILABİLİNİR'
Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesindeki depremde etkilenen bölge illerinden Adıyaman'daki cezaevinde hasar oluştuğunun tespit edildiğini, Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ile cezaevinin boşaltılabileceğini ifade ederek, "Elazığ ve Malatya dışında, yakın bölgelerde hastaneye başvuranlarla depremin bir takım etkilerini gördük. Bunlardan bir tanesi de Adıyaman vilayetimizdir. Adıyaman Cezaevi'nde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı tespitte bir hasar durumunun olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'mız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Adalet Bakanlığı'mız ile jandarmamız ortak bir çalışmayla birlikte cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler" dedi. 
'2 BİN 418 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ'
Depremin meydana geldiği an itibariyle bölgeye ulaşmak için ekiplerin görevlendirildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bölgeye 2 bin 418 personel görevlendirildi. Bunların hepsi arama kurtarma, sağlıkçı olarak nitelendirebileceğimiz personeller. 304 araç, 18 arama kurtarma köpeği depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdi. AFAD tarafından 6 bin 65 aile çadırı, 11 bin 500 yatak, 18 bin battaniye gönderildi. Arama ve koordinasyon dahil olmak üzere tüm koordinasyonlar, yardımlar AFAD tarafından gerçekleştirilmektir. Telefon üzerinden 'AFAD'a biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunuruz?' diye bir çok talep geldi. Biz şu ana kadar ayni ve nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık" diye konuştu. 
'SAĞLIK KURULUŞLARIMIZA MÜRACAAT EDEN HASTA SAYIMIZ 1031 OLDU'
Sağlık Bakanı Faharettin Koca ise depremin ardından 1031 kişinin çeşitli sebeplere hastaneye müracaat ettiğini ifade ederek, 34'ünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını söyledi. Bakan Koca, deprem bölgesinde bin 572 sağlık personelinin görev yaptığını belirterek, şunları söyledi: 
"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 oldu. Özellikle şehir hastanemiz, Malatya ve Elazığ Üniversitelerimiz olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içerisinde, 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içerisinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız var. Bu 128 hastanın 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızın şu an durumu kritik olan hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen 8 hastamız oldu. Bunun dışında özellikle sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 varolan ambulans sayımıza ilaveyle, toplam 317 ambulansla hizmet ettik. 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572’ye ulaştı. Ayrıca 4 tane donanımlı, 50 yataklı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulundurmuş olduk. Şu an için bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını, ama ihtiyaç olması durumunda hazır halde tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum, 48 çadırımızla birlikte. Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de ambulans uçaklarımızı hazır halde bulunduruyoruz. Yakınlarının nerede tedavi edildiğini bilmek isteyenler için duyurumuz olmuştu, 184 SABİM hattımıza. Bu hattımıza yoğun müracaatlar oldu. En son kurtarılan 2 vatandaşımızın sağlık durumları iyi."
'205 EKİBİMİZLE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıklarına bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, 71 kişilik 21 ekiple de altyapıya ilişkin hasar tespit çalışmaları yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, "Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında Elazığ merkezde 4, Maden Gezin’de 1 bina olmak üzere Elazığımızda 5 binamızın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı bir çok yapının olduğu, buna ilişkin de ekiplerimizce hızlı bir şekilde tespitlerinin yapıldığı, atık su, içme suyu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyuyla alakalı an itibarı ile bölgemizde, şehrimizde herhangi altyapı problemi bulunmamaktadır. Altyapıya ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz tüm ekipleriyle birlikte, belediyelerimizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını gidermektedirler. Mustafa Paşa Mahallesi ve Sursürü Mahallesi'nde 2 enkaz çalışması devam etmektedir. Bu enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD’ımız koordinasyonunda binaların takibiyle birlikte kurtarma çalışmaları güvenli bir şekilde devam ettirilmektedir" dedi.
'MALATYA'DA 25 YIKIK BİNA TESPİT EDİLDİ'
Bakan Kurum, Malatya'da 25 binanın yıkıldığını tespit ettiklerini belirterek, yapılacak incelemelerle hasar tespit edilen binalarını yıkımını yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Binalar an ve an takip edilmektedir. Diğer taraftan enkazın yanındaki binalara ilişkin önceliğimizi, buraya vermek suretiyle, o binalarda ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların olduğu ve bunların bakanlığımızın ilgili birimlerince de tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılacağı, tespit neticesinde de etraftaki binaların güvenlik sebebiyle boşaltılarak, eğer hasarlı binaların olması durumunda yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde başlanılarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altına alınacaktır. Yine bakanlıklarımızla, valiliğimize yaralı ve vafat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere, valiliğimiz bugün itibari ile nakdi yardımları yapacak. Malatya Doğanyol’a da dün akşam bakanlarımızla gittik, 25 tane yıkık binamız var. Binaların geneline baktığımızda yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu görüldü. Hem Elazığ’da hem Malatya’da hasarlı binalara gidilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum."

 
 

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