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3 arkadaşın yaptığı tekne, suya indirildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fotoğrafçı Murat Demir (52), daha önce maketini oluşturduğu gezi teknesini 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayda tamamlayarak, denize indirdi. Ereğli'de fotoğrafçılık yapan...

3 arkadaşın yaptığı tekne, suya indirildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fotoğrafçı Murat Demir (52), daha önce maketini oluşturduğu gezi teknesini 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayda tamamlayarak, denize indirdi.
Ereğli'de fotoğrafçılık yapan Murat Demir, amatör olarak uğraştığı balıkçılığın ardından ilk olarak tekne maketi yaptı. Demir, maketi tamamladıktan sonra çocukluk arkadaşları Aydın Akbayrak ve Kubilay Genç'e gösterdi. 3 arkadaş, maketteki tekneyi üretmeye karar verdi. Tekne üretimi hakkında bilgileri olmayan arkadaşlar, yaptıkları araştırmanın ardından 8 ay önce teknenin yapımına başladı. 3 arkadaş, tamamladıkları tekneye isim olarak 'GAZİ M.K.A.' yazdırdı. Kontrplak, kompozit ve fiber malzemeden yapılan 3 metre genişliğindeki tekne, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da katılımıyla denize indirildi. Vinçle denize indirilen tekne ile test sürüşü yapıldı. Kaymakam Çorumoğlu, tekneyi yapılışından beri takip ettiğini belirterek, "Arkadaşlarla teknenin suya indirileceği zaman benimde haberimin olmasını istemiştim. Bugün de denemesini yapıyorlar. İnşallah hayırlı olur. Bir emek sarf ettiler. Uzunca bir zamandır da uğraşıyorlar. Güzel ve şık bir tekne olmuş" dedi.
100 BİN LİRA HARCADILAR
8 aydır emek verdiği teknesi denize indirilen Murat Demir, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yıllardır denizle haşır neşiriz. Küçük bir kayığımız var ama onunla çok rahat edemiyorduk. Daha böyle kapsamlı daha kalabalık gidebileceğimiz maliyeti düşük olsun ve kendimiz yapalım dedik. Teknenin yapımı yaklaşık 7-8 ay sürdü. Ancak çok yoğun çalışarak geçirmedik zamanı. Düzenli olarak çalışsak 3 ayda bitirebileceğimiz bir çalışmaydı. Yaklaşık olarak bize maliyeti 100 bin lira civarında oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

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