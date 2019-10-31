29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı

İlkay DİKİCİ-Ali ABLAY-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,()-TÜRKİYE Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da renkli anlara sahne oldu. Ellerindeki bayraklarla meydanlarda toplanan İstanbullular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yıl dönümü kapsamında bugün İstanbul'da ve Türkiye'de birçok noktada törenler ve kutlamalar düzenlendi. Kutlamalarda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda toplandı. Belediyelerin düzenlediği konserlerle, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.



ÜSKÜDAR'DA CUMHURİYET VALSİ

29 Ekim kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden bir tanesi Üsküdar'dı. Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yoluna sahne kuruldu. Saat 19.00 civarında başlayan program Ersin Umulu ve Defne Gürmen'in sunuculuğunu yapmasıyla başladı. DJ Performansının ardından sahneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası çıktı. Çeşitli marşlar ve şarkıları çalan orkestraya, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Programda Cumhuriyet Vals'i de yapıldı. Cumhuriyet Valsinden ardından sahneye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahneye çıkan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yılını İstanbullularla kutladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından İstanbul Boğazında, denizdeki tekneler yardımıyla su, ışık, lazer ve havai fişek gösterileri yapıldı.



BAĞDAT CADDESİ'NDE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde on binlerce kişi, Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüdü. Saat 19.00'da Suadiye Işıklar'dan başlayan meşaleli yürüyüş Caddebostan İskele Sokak'ta son buldu. Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Beylikdüzü, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Ataşehir, Eyüpsultan, Maltepe ve birçok ilçede kutlamalar gerçekleştirildi.

(FOTOĞRAF)

