28 yıldır yatağa mahkum, yine de haline şükrediyor

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 28 yıldır yatağa mahkum olarak yaşamını sürdüren Mustafa Yıldız (53), "Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı bildiğim halde ben halime şükrediyorum. Nice sağlıklı insan haline şükretmiyor. Beni görerek ders alsınlar. Hayatlarını yaşamaya çalışsınlar" dedi.

Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde yaşayan Mustafa Yıldız, 1990 yılında bakkal dükkanı işletirken, bacak ve kalçalarındaki ağrılar için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat oldu. Bir daha ayağa kalkamayan Yıldız, yaşamını 28 yıldır başkalarının yardımıyla yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyor. Tahta bir sedyenin üstünde taşınan Yıldız, bazen temiz hava almak için parka götürülüyor, kimi zaman da araçla gezdiriliyor. Her şeye rağmen yüzü gülen Yıldız, "Halime şükrediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bana emekli maaşı bağladı. Ayrıca bana bakanlara da maaş bağladı. Onların yardımıyla yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Öyle insanlar tanıyorum ki; hallerine şükretmiyorlar. Beni görüp ders almaları gerekiyor" diye konuştu.

50 kilodan 20 kiloya kadar düştüğünü belirten Mustafa Yıldız, anne ve babasının 12 yıl önce arka arkaya öldüğünü, yalnız kaldığını belirterek, "Kimsem yok. Devletimize başvurdum. Bana bakım karşılığı bakıcılara para verdi. Şimdi hem devletimizin verdiği bakıcı parası hem de bin 450 liralık maaşımın bir kısmı karşılığında yaşamımı, 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyorum. Beterin beteri vardır. Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı bildiğim halde ben halime şükrediyorum. Görüyorum ki nice sağlıklı insanlar hallerine şükür etmiyorlar. Beni görerek ders alsınlar. Hayatlarını yaşamaya çalışsınlar" diye konuştu.



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