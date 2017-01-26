28 madencinin 8 ay ücretsiz izine çıkarılmasına tepki

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Amasra İlçesi'ndeki özel maden ocağında çalışan 28 işçinin 8 ay ücertsiz izine çıkarılmasına Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tepki gösterdi.

Tarlaağzı mevkisindeki özel maden şirketinde çalışan GMİS'e üye 350 işçiden 28'i, şirket tarafından 8 ay ücretsiz izine çıkarıldı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Mali Sekreter Adnan Tıska, Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ve Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, işçilerle bir araya gelerek açıklama yaptılar. Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, açıklamasında şöyle dedi:

"Şu anda 350 kişinin çalıştığı işyerinde 28 işçi arkadaşımızın 8 ay ücretsiz izine çıkarılması veya işten atılması gibi taleplerin kabul edilemez olduğunu ve işyerimizde huzur, barış içerisinde çalışarak, hem işverenimize kazandırmak, hem kendimizin de hayatımızı sürdürebilmek için çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerektiğini buradan işverene bildiriyoruz. İşverene ve yetkililere buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. İşçi arkadaşlarımıza 'yarın işe gelme' denilircesine çalıştırılması hoş bir durum değildir. Arkadaşlarımız bu düşünceyle çalışırken, hem kendilerini hem beraber çalıştıkları işçi arkadaşlarının kazalanması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklar. Biz bu güne kadar yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alamadık. Bölgemizdeki siyasetçilerimizin bu sorunu çözmesi için çaba sarfetmesini talep ediyoruz. Biz sendika olarak işçilerimizin şimdi olduğu gibi bundan sonra yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz."

Genel Başkan Ahmet Demirci ise ihtarname gönderilen 28 işçinin bu mücadelede sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI