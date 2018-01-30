28 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon düzenledi.

16 GÖZALTI

Yapılan operasyonda polis ekipleri, 60 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. 44 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

EĞİTİM DANIŞMANLARI

Farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin, FETÖ üyelerine eğitim danışmanlığı yaptıkları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları iddia edildi.