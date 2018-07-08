Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

28 bin kişiye eğitim verilecek

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () YAPIMI devam eden ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan 3'üncü hvalimanına taşınma sürecinin kusursuz bir şekilde yapılması için toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı.   ORAT...

28 bin kişiye eğitim verilecek

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () YAPIMI devam eden ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan 3'üncü hvalimanına taşınma sürecinin kusursuz bir şekilde yapılması için toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı.  

ORAT (Operasyon Hazırlık ve Havalimanı Transferi ) süreci hızlandı. 2 yıl önce başlayan süreçte haziran ayında tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmeti ve diğer şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri verilmeye başladı. Tamamlanan eğitimlerinden sonra 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmesi planlanıyor. ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart’ta başlamış ve 88 gün sürmüştü. 

HAVACILIK A’DAN Z’YE YENİDEN ANLATILACAK

Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

 45 SAATLİK BİR SÜREÇTE TAŞINACAK

25 Ekim öncesinde 3'ncü  havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı'ndan malzeme taşınması amacıyla yeni havalimanına sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03:00'da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325