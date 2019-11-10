27 yıldır katıldığı törenler için teşekkür plaketi

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında, Antalya Namık Kemal Ortaokulu'nda törenle anıldı. Okuldaki tüm anma günleri ve milli bayram törenlerine 27 yıldır katılan Ayten Çahan'a (78) teşekkür plaketi verildi.Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi'ndeki Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen '10 Kasım Atatürk'ü Anma' törenine okul müdürü Erhan Çatal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun bulunduğu sokakta oturan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne 27 yıldır katılan, 3 çocuk annesi Ayten Çahan da törende yer aldı. Okul müdürü Erhan Çatal, Ayten Çahan ve okulun özel eğitim sınıfı öğrencileriyle Atatürk büstüne çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Öğrencilerin şiirler okuduğu törende konuşan Erhan Çatal, Ayten Çahan'ın tüm milli bayramlarda ve her 10 Kasım'da düzenlenen törenlere katıldığını, sık sık okulu ziyaret ettiğini, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiğini, bazen de sınıflara girip, ders dinlediğini anlattı. Ayten Çahan'ın yüreğinin Atatürk ve eğitim sevgisiyle dolu olduğunu belirten Çatal, "Ayten Çahan teyzemizi çok seviyoruz. Okulumuzun büyük annesi oldu. Bizim için kendi elleriyle kek, pasta ve börekler yapıp getiriyor, karşılıklı çay içip sohbet ediyoruz" dedi.VASİYETTE BULUNDUDuygulanan Ayten Çahan ise "Ben ölünce tabutumu çok sevdiğim okulumuzun bahçesinde dolaştırın" diyerek, vasiyet etti. Okulunun balkonundan öğrencileri selamlayan Çahan, "Derslerinize çok çalışın, başarılı olun, okuyun; vatanımıza, milletimize yararlı fertler olarak yetişin. Atatürk'ün çizdiği yoldan, onun düşüncelerinden, fikirlerinden hiçbir zaman ayrılmayın; kurduğu cumhuriyete sahip çıkın" diye konuştu.Tören sonunda Ayten Çahan'a teşekkür plaketi verildi.