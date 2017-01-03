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27 yılda 4 milyon hektar tarım alanı yok oldu

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, Türkiye'de son 27 yılda 4 milyon hektarlık tarım alanının yok olduğunu söyledi. Türkiye'de 1990'da 27 milyon 856 bin hektarlık tarım alanı bulunduğunu belirten Özden Güngör,...

27 yılda 4 milyon hektar tarım alanı yok oldu
ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, Türkiye'de son 27 yılda 4 milyon hektarlık tarım alanının yok olduğunu söyledi.
Türkiye'de 1990'da 27 milyon 856 bin hektarlık tarım alanı bulunduğunu belirten Özden Güngör, yıllar içinde bu arazilerin yüzde 14'nün üretim dışına çıkarılarak 2017'de 23.9 milyon hektara düştüğünü açıkladı. Aynı süreçte ülke nüfusunun 56.4 milyondan 78.6 milyona yükseldiğini aktaran ZMO Genel Başkanı Özden Güngör, "Kurak ve yarı kurak bölgelerimizde halen 4.1 milyon hektar tarım arazisi nadasa bırakılıyor. Oysa artan nüfusun beslenmesi için tek kaynağımız tarım topraklarımızdır" dedi.
'2.6 MİLYON HEKTARDA ÜRETİMDEN VAZGEÇİLDİ'
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Türkiye'nin tarım alanlarını korumak için 184 ovanın sit alanı ilan edildiğini bildiren ZMO Başkanı Özden Güngör, şunları kaydetti:
"İlgili bakanlıkça tarım arazilerimizin mevzuat çerçevesinde korunmaya başladığı 1989'dan 2015 yılı sonuna kadar tarım alanlarımızın amaç dışı kullanılmasını talep eden yaklaşık 115 bin başvuru var. Bunlardan 1.7 milyon hektar alan için izin verilmezken, 2.6 milyon hektar tarım arazisinin amaç dışı kullanımına izin verilmiştir. Tarım arazilerimizin tek sorunu amaç dışı kullanımlar değildir. Bunun yanı sıra uygulanan tarım politikaları çiftçiyi göç etmeye zorlamıştır. Bakanlığın verilerine göre son 15 yılda çiftçinin üretmekten vazgeçtiği tarım arazisi miktarı 2.6 milyon hektara ulaşmıştır. Mutlaka tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmelidir."

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