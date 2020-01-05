ERZURUM'un Oltu ilçesinin kırsal Orcuk Mahallesi'ndeki ilkokulda okuyan 26 öğrenci, ilk kez sinemaya gitti. Sinemada animasyon filmi izleyen çocuklara ayakkabı ve kırtasiye malzemesi de hediye edildi.Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Sait Taşçı ve öğrenciler, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen sosyal sorumluluk projesinde hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri, beyaz perdeyle tanıştırıldı. Taşçı ve öğrenciler, kırsal Orcuk Mahallesi'ndeki ilkokulda öğrenim gören 26 öğrenciyi otobüsle ilçe merkezine getirdi. İlçedeki sinemada 'Yeti Efsanesi' isimli animasyon filmini izleyen öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı. İzledikleri filmin sahnelerinde kahkaha atan öğrenciler, beyaz perdeyle tanışmanın keyfini yaşadı. Film gösterimi sonrası üniversiteli gençler, küçük misafirlerine ayakkabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.Oltu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Sait Taşçı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri sinemayla buluşturduklarını söyledi. Bölüm öğrencisi Hanife Güç ile Muhammet Akyüz, sinemayla buluşan çocukların mutlu olduğunu, bu nedenle kendilerinin de mutluluk duyduğunu söyledi.Orcuk İlkokulu öğretmenlerinden Eyüp Ensan Akdemir, "Öğrencilerimiz ilk defa sinema ortamını gördü. Biz bu durumdan çok mutluyuz, bizlere bu ortamı hazırladıkları için üniversitedeki arkadaşlara çok teşekkür ederiz" diye konuştu.