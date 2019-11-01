26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar

MUĞLA'da ortaokul öğrencileri, topladıkları atık şişe kapaklarını kullanarak Atatürk'ün, Türkiye haritası içinde dev bir mozaiğini yaptı. 1 yıl süren çalışmada 26 bin 400 pet şişe kapağı kullanılırken, ‘Değerlerimiz’ isimli proje kapsamında yapılan mozaiğin teması ise ‘Cumhuriyet’ olarak belirlendi.



Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yerkesik Ortaokulu'nun Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer tarafından 'Değerlerimiz' isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim-öğretim gören 100 öğrenci, bir yıl boyunca alışveriş merkezleri ve pastanelerden çevreye atılmış pet şişe kapağı topladı. Toplanan kapaklar tek tek yıkanıp, kurulandıktan sonra yağlı boya ile boyandı. Evli ve 1 çocuk babası, öğretmen Olgun Ciğer ile birlikte öğrencileri her boş vakitlerinde çalışarak 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği çıkardı. Silikon ile kontrplağa yapıştırılan 3 metre 52 santimetre eninde, 7 metre 68 santimetre uzunluğundaki Atatürk'ün portresinin ay-yıldızlı Türkiye haritası içinde tasvir edildiği eserin, Muğla'daki ilk ve ortaokullarda sırayla sergileneceği bildirildi.



'KAPAKLARIN TOPLANMASI KOLAY OLMADI'



Öğretmen Olgun Ciğer, "Çevremizdeki atık kapakları nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu proje ortaya çıktı. Atamızın bize bağışladığı Cumhuriyeti onurlandırmamız gerekiyordu. Çocuklarımız ile birlikte ortaya güzel bir eser çıkardık. Bu başarının tamamı öğrencilerimize aittir. En büyük emeği onlar verdi. 30 bin pet şişe kapağı topladık ve 26 bin 400'üyle çalışmamızı tamamladık. Kapakların toplanması hiç kolay olmadı. Bunun yanı sıra hepsi güzelce yıkandı ve kuruma aşamasından geçirildi" dedi.



Öğrencilerden Gözdenur Tavşan, "Olgun öğretmenimiz geri dönüşüm konusunda bizlere fikrini sordu. Ortak bir kararla atık kapaklarla çalışma yapmak istediğimizi söyledik. Kapak toplama süreci çok uzun sürdü. Kapakları bir araya getirdiğimizde ortaya güzel bir eser çıktı. Bu tür çalışmalar içinde her zaman yer almak istiyoruz" diye konuştu.