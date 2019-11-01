banner314

banner325

Son Dakika

26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar

MUĞLA'da ortaokul öğrencileri, topladıkları atık şişe kapaklarını kullanarak Atatürk'ün, Türkiye haritası içinde dev bir mozaiğini yaptı. 1 yıl süren çalışmada 26 bin 400 pet şişe kapağı kullanılırken, ‘Değerlerimiz’ isimli...

GENEL 01.11.2019, 12:24
MUĞLA'da ortaokul öğrencileri, topladıkları atık şişe kapaklarını kullanarak Atatürk'ün, Türkiye haritası içinde dev bir mozaiğini yaptı. 1 yıl süren çalışmada 26 bin 400 pet şişe kapağı kullanılırken, ‘Değerlerimiz’ isimli proje kapsamında yapılan mozaiğin teması ise ‘Cumhuriyet’ olarak belirlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yerkesik Ortaokulu'nun Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer tarafından 'Değerlerimiz' isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim-öğretim gören 100 öğrenci, bir yıl boyunca alışveriş merkezleri ve pastanelerden çevreye atılmış pet şişe kapağı topladı. Toplanan kapaklar tek tek yıkanıp, kurulandıktan sonra yağlı boya ile boyandı. Evli ve 1 çocuk babası, öğretmen Olgun Ciğer ile birlikte öğrencileri her boş vakitlerinde çalışarak 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği çıkardı. Silikon ile kontrplağa yapıştırılan 3 metre 52 santimetre eninde, 7 metre 68 santimetre uzunluğundaki Atatürk'ün portresinin ay-yıldızlı Türkiye haritası içinde tasvir edildiği eserin, Muğla'daki ilk ve ortaokullarda sırayla sergileneceği bildirildi.

'KAPAKLARIN TOPLANMASI KOLAY OLMADI'

Öğretmen Olgun Ciğer, "Çevremizdeki atık kapakları nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu proje ortaya çıktı. Atamızın bize bağışladığı Cumhuriyeti onurlandırmamız gerekiyordu. Çocuklarımız ile birlikte ortaya güzel bir eser çıkardık. Bu başarının tamamı öğrencilerimize aittir. En büyük emeği onlar verdi. 30 bin pet şişe kapağı topladık ve 26 bin 400'üyle çalışmamızı tamamladık. Kapakların toplanması hiç kolay olmadı. Bunun yanı sıra hepsi güzelce yıkandı ve kuruma aşamasından geçirildi" dedi.

Öğrencilerden Gözdenur Tavşan, "Olgun öğretmenimiz geri dönüşüm konusunda bizlere fikrini sordu. Ortak bir kararla atık kapaklarla çalışma yapmak istediğimizi söyledik. Kapak toplama süreci çok uzun sürdü. Kapakları bir araya getirdiğimizde ortaya güzel bir eser çıktı. Bu tür çalışmalar içinde her zaman yer almak istiyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5