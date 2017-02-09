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26 askeri personel FETÖ suçlamasıyla adliyeye gönderildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL() FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddia edilen  26 askeri personel, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin...

26 askeri personel FETÖ suçlamasıyla adliyeye gönderildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL() FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddia edilen  26 askeri personel, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 18 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturmada İstanbul merkezli 54 ilde, 243 askeri personel FETÖ’ye üye olmak şüphesiyle gözaltına alındı. 243 şüpheliden 77'sini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Manisa, Kayseri'deki operasyonlarda gözaltına almıştı.   İşlemleri tamamlanan bu şüphelilerden 26'sı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin bazılalarının  Bylock kullandığı, bir kısmın ise örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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