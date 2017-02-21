25 yıllık tertip buluşması

İSTANBUL,()-DİYARBAKIR Bağlar Jandarma Asayiş Komutanlığı'nda 1991 yılında askerliğini yapan tertipler, 25 yıl aradan sonra İstanbul'da bir araya gelerek hasret giderdi. Tek tek adresleri belirlenerek çağrılan 1991/1 tertip asker arkadaşları, İstanbul'daki buluşmalarında anılarını tazeledi. Birlikte akşam yemeği yiyerek sohbet eden asker arkadaşları, Şile de emekli komutanları Hüsamettin İtergen'e ait otelde kaldılar. Burada, askerde olduğu gibi sabah 05.00'te 'koğuş kalk' komutuyla uyanan asker arkadaşları, gün boyu askerde yaşadıklarını tekrar ederek andılar. İstanbul Bafraspor Kulübü As Başkanı Faruk Önday'ın çağrısıyla toplanan asker arkadaşları, günün sonunda bir daha ki sene buluşmak üzere ayrıldılar.

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