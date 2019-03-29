25 milyon euroluk Kızılırmak Projesi için harekete geçildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta, Avrupa Birliği (AB) hibeli toplamda 25 milyon euroya mal olacak Kızılırmak Projesi için harete geçildi. Belediye Başkanı Sami Aydın, projeyle Kızılırmak'ın sağ ve sol ana kollektör hatlarının yapımına başlanacağını söyleyerek, "Böylece şehrimizin 100 yıllık alt yapı sorunu giderilmiş olacaktır" dedi.

Sivas Belediyesi'nin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak AB hibeli Kızılırmak Projesi'nin önemli aşamalarından biri olan kanalizasyon ana kollektör hatlarıyla ilgili müşavirlik ihalesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 26 Nisan'da ise AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde projenin yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

'PROJE AB'YE KATILIMA İVME KAZANDIRACAK'

Kızılırmak Projesi ile ilgili önemli bir adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, "Kızılırmak Sivas'ın içinden geçen, Sivas için önemli bir potansiyeldir. Bu potansiyeli şehrimizin turizmine kazandırmak adına bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 8 milyon metrekare şehrimize bir yeşil doku kazandıracağız. Bu projenin önemli aşamalarından biri Kızılırmak sağ ve sol ana kollektör hatlarıdır. Seyfebeli'nden başlayan ve arıtma tesisine kadar uzanan yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon ana kollektör hatlarıyla ilgili bildiğiniz gibi AB'ye bir proje sunmuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği doğrultusunda bu projemiz kabul edildi. Bu projeyle Türkiye'nin AB'ye katılımına ivme kazandırmak ve AB'ye uygun çevrenin korunmasında iyi bir seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Proje ile IPA 2 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB destekleri ile ilimiz Kızılırmak sol ve sağ sahil şeridi boyunca 30 kilometrelik atık su borusu döşenerek atık su arıtma tesisine bağlanacaktır. Böylelikle ilimizin 100 yıllık alt yapı sorunu bu proje ile giderilmiş olacaktır" dedi.

'NİSAN'DA YAPIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Aydın, "Kızılırmak sağ ve sol ana kollektör hattı yapım işi müşavirlik ihalesi 25 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. 26 Nisan'da da AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde projemizin yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda proje bütçesinin yüzde 85'i AB Hibe Programı'ndan karşılanacak, yüzde 15'i ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Sivas için önemli bir proje" diye konuştu.



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