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242 tonluk uçağı ittiler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-DÜNYACA ünlü Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, Türk Hava Yolları'nın 242 tonluk Airbus A330 uçağını ittiler.  Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibinin THY'nin Airbus A330 tipi uçağı ittiklerini...

242 tonluk uçağı ittiler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-DÜNYACA ünlü Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, Türk Hava Yolları'nın 242 tonluk Airbus A330 uçağını ittiler. 
Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibinin THY'nin Airbus A330 tipi uçağı ittiklerini gösteren reklam çekimleri Atatürk Havalimanı THY Teknik Hangarında yapıldı. Çekimlerde rugbyciler “Evet, Haydi. Bunu yapabiliriz. Bunu yapacak kadar güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz “ diyerek uçağa omuz veriyor. Rugby takımı koca uçağı ittikten sonra “Şimdi sıra son maçta!" diyorlar. Türk Hava Yolları Avrupa Rugby Şampiyonası resmi sponsoru konumunda bulunuyor. 
(FOTOĞRAF)

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