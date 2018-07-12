24 yaşındaki Ender, 'Friedreich Ataksisi' hastalığıyla mücadele ediyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Günay Karakoç (41), kas hastalığı 'Friedreich Ataksisi' bulunan oğlu Ender Doğanay Karakoç'un (24) tamamen yatağa bağımlı hale geldiğini söyleyerek, hasta yatağı almak için yardımseverlerden destek istedi.

Sinir sisteminde hasara neden olan ilerleyici 'Friedreich Ataksisi' hastalığıyla dünyaya gelen Ender Doğanay Karakoç, 9'uncu sınıfa kadar okuduktan sonra rahatsızlığı nedeniyle eğitimine devam edemedi. İki hafta öncesine kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen Karakoç, kalp atışlarının hızlanması nedeniyle ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Oğlunun geçirdiği operasyonun ardından durumunun giderek kötüleştiğini belirten anne Günay Karakoç, "Hastanede kalp atış hızını yavaşlatmak için kasıklarından girip kapalı bir girişim yapacaklarını söylediler. İki saatlik operasyon başarısız geçmiş ve bildiğimiz kadarıyla omurgaları yamuk olduğu için damardan çıkamamışlar. Bu müdahalenin ardından Ender'in durumu çok ağırlaştı. Daha önce bacaklarını hissediyordu ama kaslarındaki erime nedeniyle destek alarak yürüyordu. Şu an ise ne boynu ne beli tutmuyor" dedi.

Eşini 15 yıl önce kaybettiğini söyleyen Günay Karakoç, 3 çocuğuna dul maaşı ve evde bakım aylığı ile baktığını belirterek, "Ender daha önce bütün ihtiyaçlarını kendi karşılardı. Banyosunu yapar, tuvalet ihtiyacını giderir, kendi yemeğini kendi yerdi. Şimdi sadece tek kolunu hareket ettiriyor. İki hafta önce yapılan operasyon başarısız oldu. Konuyla ilgili hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Ama çocuğumun bakıma ihtiyacı var. Bütçem yetmiyor. Islak mendili, bezi, her şeyi para. Hiçbir şeye gücüm yetmiyor. Ona yaklaşık 1500 lira tutarındaki hasta karyolası almak için hayırseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu.



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