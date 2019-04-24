24 üniversiteden 46 tarihçi İstanbul’da buluştu

‘7. Tarih Yazımı Çalıştay’ı, İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 24 üniversiteden, 46 tarihçinin bir araya geldiği çalıştayda, tarih yazımı ve diğer bilim dallarının tarih çalışmalarında yararlanabileceği yöntemler gündeme getirildi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (RUPAM) ev sahipliğinde, Kocaeli Üniversitesi ve Tarih Yazımı Platformu’nun paydaşlığında düzenlenen, 7. Tarih Yazımı Çalıştayı’na 24 üniversiteden, aralarında Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Prof. Dr. Zafer Toprak’ın da yer aldığı 46 tarihçi akademisyen katıldı. Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Kongre Salonu’nda gerçekleşen ve 300 izleyici tarafından takip edilen çalıştayda, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara, Türkiye genelinden birçok akademisyen, öğrenci, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

“BÜTÜN SOSYAL BİLİMLER TARİHSEL”

'Tarihçilikte Disiplinlerarasılık: Fırsat mı, Sınırlılık mı?' konu başlığında gerçekleştirilen çalıştayda, tarih biliminin diğer bilimlerle olan ilişkisini masaya yatırıldı, tarih yazımı ve diğer bilim dallarının tarih çalışmalarında yararlanabileceği yöntemler gündeme getirildi. 6 oturumda konuşan 46 akademisyen tarihçi, bu yöntemlere ilişkin sunumlar yapıp önerilerde bulundu. Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Prof. Dr. Zafer Toprak tarih biliminin uzun asırlara dayanan gelişiminin önemli yöntemler ortaya çıkardığını, tarihe ilgi duyanların ve diğer bilim dallarının bu yöntemlere ilgisiz kalmaması gerektiğini ve bütün sosyal bilimlerin tarihsel olduğunu vurguladı. Katılımcılar ayrıca son yıllarda tarih biliminin sosyal ve beşeri bilimlerdeki öneminin göz ardı edilmesinin bu bilim dalları için büyük kayıp olduğunu dile getirdi.