24 kişinin öldüğü kazada yaralananlara ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki Gönül Elçileri, Marmaris yakınlarındaki Sakar Geçidi'nde 24 kişinin öldüğü midibüs kazasında yaralananları ziyaret etti. Muğla Valisi Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek, kazada ölen şoför Armağan Sertbaş'ın eşi Duygu ve 10 aylık kızı Nehir ile yakından ilgilendi.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden Marmaris'e doğru yola çıkan Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, Muğla-Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nden inerken, kontrolden çıkmış, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden otomobilin üzerine düşmüştü. Kazada şoför Sertbaş'ın da aralarında yer aldığı 2'si erkek, 1'i çocuk, 21'i kadın olmak üzere toplam 24 kişi yaşamını yitirmişti. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur ise yaralı kurtulmuştu.

Vali Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek'in koordinasyonunda faaliyet gösteren Gönül Elçileri, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanları ve din görevlilerinden oluşan bir ekiple, yaralılar ve refakatçilerine destek olmak için ziyaret gerçekleştirdi. Muğla Valisi Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek'in dışında, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan'ın eşi Dilek Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın eşi Aysun Çetinkaya da ziyarette yer aldı. Heyet, hastanede tedavileri devam eden kazazedelerle birlikte, hayatını kaybedenler için okunan Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim hatminin duasına katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hülya Çiçek, "Devletimiz kazadan etkilenen yaralılarımızın yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Biz de gönül elçileri olarak psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, din görevlisi gibi gönüllülerimizle bu çalışmaları destekliyoruz" dedi. Yaralıların yanı sıra refakatçi ve yaralı yakınlarına da destek sağlandığını belirten Çiçek, "Hepimizin bu ülke insanı için yapabileceği bir şeyler var gelin sizde gönülden gönüle büyüyen bu ailenin bir parçası olun herkesi gönül elçisi olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

Duygu Sertbaş'ın, Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 10 aylık kızı Nehir ile birlikte aynı odada kalıyor. Duygu Sertbaş'ın şoför olan eşi Armağan Sertbaş'ın kazada öldüğünü halen bilmediği belirtildi. Hülya Çiçek, Duygu Sertbaş ve genç kadının 10 aylık kızı Nehir Sertbaş ile yakından ilgilendi.



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