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2300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, bembeyaz oldu
RİZE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Kamp için yaylada bulunan doğa tutkunları da manzarayı fotoğrafladı. Karadeniz Bölgesi'nde hava...
GENEL 22.09.2019, 12:47
RİZE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Kamp için yaylada bulunan doğa tutkunları da manzarayı fotoğrafladı.
Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığı, eylül ayında, mevsim normallerinin altına düştü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, gece saatlerinde yağan karla bembeyaz oldu. Hayvanlarıyla köye göç hazırlığındaki yöre sakinlerinin yanı sıra kamp için yaylada çadır kuran doğa tutkunları, manzaranın keyfini çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan yayladakiler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti. Kar kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye göç için hazırlıklarını tamamladı.
Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığı, eylül ayında, mevsim normallerinin altına düştü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası, gece saatlerinde yağan karla bembeyaz oldu. Hayvanlarıyla köye göç hazırlığındaki yöre sakinlerinin yanı sıra kamp için yaylada çadır kuran doğa tutkunları, manzaranın keyfini çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan yayladakiler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti. Kar kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye göç için hazırlıklarını tamamladı.
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