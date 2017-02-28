230 kilo baharat ve kuru gıda imha edildi

İZMİR'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir depoya düzenledikleri baskınla ortaya çıkan gıda skandalının peşini bırakmadı. Baskında, sağlıksız koşullarda üretilip, depolanan 3 ton kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuru domates, cezerye, pestil, bitki çayı ve kuruyemiş ele geçiren ekipler, depo sahibinin Şirinyer’deki satış merkezinde yaptıkları denetimde de sağlıksız koşullarda hazırlanan 230 kilo kuru gıda maddesine el koydu.Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin Buca Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir depoya düzenledikleri baskında, üzerinde fare yavruları ve haşeratların cirit attığı 3 ton kuru yemiş, cezerye, kuru incir, kayısı ve üzüm ele geçirilmiş, ele geçirilen ürünlere el koyulup, imha işlemi gerçekleştirilmişti. Hijyenik olmayan ortamda üretim yapan işletme sahibi Z.A.’nın ürünlerini kent pazarlarında ‘organik ürün’ diye tanıtarak satış yaptığı belirlenmişti. İnsan sağlığını hiçe sayarak üretim ve depolama yapan kişiyi takibe alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şirinyer Merkez’de yer alan dükkanına da denetim yaptı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince baharat ve kuru yemiş satışı yapılan işyerine yapılan denetimde uygunsuz, etiketsiz ve faturasız 230 kilo kuru sebze, baharat ve adaçayı, ıhlamur gibi şifalı ot olarak tabir edilen bitkiler ele geçirildi.Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını hiçe sayarak üretim yapan firma hakkında işlem yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilip, piyasaya sürülen mamullere el koyan ekipler, 230 kilo kuru gıda maddesini imha etti.

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