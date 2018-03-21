23 yıl sonra üçüzleri olan çift, bebeklerine ismini verdikleri Cumhurbaşkanı'nı bekliyor

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, 23 yıl sonra doğan üçüzlerine 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan' isimlerini veren Ali (53) ile Meliha Er (45) çifti, hastanede ziyaretçilerini kabul ediyor. Çift, hafta sonu memleketi Rize'ye gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

Ardeşen ilçesi Armağan köyünde yaşayan Ali- Meliha Er çifti, 1995 yılında evlendi. Yıllarca çocuk hasreti çeken çiftin iki tüp bebek denemesi sonuçsuz kaldı. Er çiftine 9 ay önce üçüncü kez uygulanan tüp bebek tedavisi başarılı oldu. Meliha Er, önceki akşam, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde üçüz dünyaya getirdi. Çift, erkek bebeklerine 'Recep', 'Tayyip', 'Erdoğan' isimlerini verdi. Hastanede ziyaretçilerini kabul eden çift, yıllar sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Er çifti, hafta sonu memleketi Rize'ye gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerine davet etti.

'BİRİ KIZ OLSA RECEP, TAYYİP, EMİNE KOYACAKTIK'

Baba olma duygusunu 23 yıl sonra yaşadığını belirten Ali Er, "Allah, bizi 23 yıl sonra evlat sahibi yaptı. Allah, olmayanlara da nasip etsin. Çocuklarımız olmadan böyle bir isim vermeye niyet etmiştik. Çocuklarımıza Recep, Tayyip, Erdoğan adlarını koyduk. Şayet biri kız olsaydı Recep, Tayyip, Emine koyacaktık; ama 3'ü de erkek oldu. Kendisi dünya ve Türkiye lideridir. Bizim çocuklarımız, onun gibi olmasa da en azından onun yolundan gitsin istiyoruz. İnşallah, Türkiye’ye faydalı bir evlat olurlar. Recep Tayyip Erdoğan, her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Meliha Er ise "Recep Tayyip Erdoğan’ın çok anlamı var. Türkiye’mizi kurtarmış liderimiz var, o nedenle isimleri koyduk. 23 yıl bekledik. Üçüncü denemede Rabb'im üçüz verdi. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Cumhurbaşkanı'mızın ismini verdik. Allah, onu bizim başımızdan eksik etmesin. Her zaman lider kalsın" diye konuştu.

Er Çifti, hafta sonu Rize'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rize'nin Ardeşen ilçesindeki evlerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

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