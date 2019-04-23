23 Nisan'da hem çaldılar hem söylediler

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının resmi adresi Fındıklı ilkokulu oldu.

Fındıklı ilkokulu'ndaki kutlamalar saat 10.00'da başladı. Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır'ın katılımıyla yapılan etkinlikte öğrenciler hazırladıkları gösterileri izleyicilere sergilediler. İmece İlkokulunun 40 kişilik koro ve müzik grubunun hazırladığı 23 Nisan şarkılarından oluşan konseri ise izleyiciler tarafından alkışlandı. Müzik öğretmeni Türkan Sevinç'le birlikte keman, piyano, flüt, davul, gibi enstrümanları büyük bir ustalıkla çalan öğrencilere koroda bulunan arkadaşları da eşlik etti.

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