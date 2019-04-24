23 Nisan'da Antakya Kalesi'ne tırmandılar

Malik GÖDELİNER/ANTAKYA, (Hatay), ()- HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Türkiye'nin ikinci en uzun surlarına sahip Antakya Kalesi, Adanalı doğa tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Silpius dağının (Habib-i Neccar Dağı) en yüksek ve sarp tepesinde bulunan Antakya Kalesi'ne doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği düzenledi. Yürüyüş öncesi Kulüp Başkanı Mehmet Yakut parkur hakkında kısa bir bilgilendirmen yaptı. Önce rota üzerinde bulunan Maymunlar Mağarası'nı gezen kulüp üyeleri, daha sonra dik yamaçlardan yürüyüşe başladı. 440 rakımlı Antakya Kalesi'ne tırmanış yer yer ip emniyeti alınarak gerçekleşti. Kaleye çıkan doğa tutkunları panoramik Antakya manzarası karşısında bol bol anı fotoğrafı çektı. Kalede kısa bir mola veren katılımcılar 11 kilometrelik doğa yürüyüşüne devam etti. Baharın tüm güzelliklerini yansıtan orman dokusu, yaban gülleri, papatyalar, gelincikler arasında, zaman zaman ise yağmurlu ve sisli havada Demirkapı Vadisi'ne geçen doğa tutkunları tarihi su kemerinde yürüyüşü tamamladı.

YAPIMI YARIM KALAN CEHENNEM KAYIKÇISI

Antakya Kalesi çevresinde gerçekleşen doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği sonunda Haron Cehennem Kayıkçısı kabartması ziyaret edildi. Anlatıma göre, 4 metre yüksekliğinde kabartma bir insan portresi olan Haron, Antakya'da birçok insanın ölümüne neden olan veba salgını sırasında yapılmış, veba salgının durması ile birlikte kaya kabartması tamamlanmadan yarım bırakılmış. Tüm Antakya şehrini gören bir konumda olan Cehennem Kayıkçısı kabartması altında, bir söylentiye göre, "Benim servetim ayaklarımın altındadır" sözlerinin bulunduğu, ancak burada servet kelimesi ile anlatılmak istenenin büstün baktığı Antakya şehri olduğuna inanılıyor.

EKO TURİZM

Gün sonunda şehir içinde alışveriş turuna çıkan kulüp üyeleri, ayrıca Antakya'ya özgü yöresel yemekler ile künefe yedi. Doğa, tarih, eko turizm ve gurme faaliyeti ile iç içe bir gün yaşadıklarını belirten PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin güzelliklerine ve tarihine, kendilerinin de bu şekilde dikkat çekmek istediklerini söyledi.



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