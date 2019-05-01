23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

23. AFİFE Tiyatro ödül töreninde 4'ü özel olmak üzere toplam 16 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden 23. Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu.Sezonda öne çıkan performanslar ve Türk tiyatrosuna emek veren isimler toplam 12'si normal 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 dalda verilen ödüllerle onurlandırıldı. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu, Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy üstlendi.

4 ÖZEL ÖDÜL

22 yılda toplam 137 kadın ve 202 erkek sanatçı'nın ödül aldığı törende bu sene 4 özel ödül sahiplerini buldu. Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün sahibi "Dünyada Karşılaşmış Gibi" isimli oyunuyla Berkun Oya oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü Alice Müzikali alırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen “Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi Rüştü Asyalı oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Ahmet Levendoğlu'na verildi.

TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENİ

Afife Tiyatro ödüllerinin Türkiye'nin en prestijli ödül töreni olduğunu belirten Afife Tiyatro ödülleri Jüri Başkanı Merih Tangün mikrofonu'na yaptığı konuşmasında, “Bütün oyuncuların almak istediği, bütün oyuncuların mutlaka bir yerlerde sahip olmak istediği ödül haline geldi Afife Tiyatro ödülleri. Uzun ve zor bir süreci var. 33 jüri üyesinden oluşan seçici kurul var. İstanbul'da ne kadar yeni daha önce sahnelenmemiş oyunlar varsa, o oyunlara tek tek gidip 12 ayrı kategoride ödül ve 4 özel ödül veriyoruz." ifadelerini kullandı.

12 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

23. Afife Tiyatro ödül töreninde ödül alan isimler şöyle,

Bu yıl ilk defa verilen yılın en başarılı düzgün hareket veya kareografi ödülünü, Beyhan merfi Alice müzikali aldı.

Yılın en başarılı oyunu, Krek- Dünyada karşılaşmış gibi

Yılın en başarılı yönetmeni Çağ Çalışkur

Yılın en başarılı kadın oyuncusu Funda Eryiğit

Yılın en başarılı erkek oyuncusu Öner Erkan

Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu, Ceren Taşçı

Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu, Gökhan Azlağ

Yılın en başarılı sahne tasarımı, Gökhan Yücesal

Yılın en başarılı giysi tasarımı, Canan Göknil

Yılın en başarılı sahne müziği, Burçak Çöllü

Yılın en başarılı ışık tasarımı, Yakup Çartık

Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü, Uğur Kanbay aldı.

(FOTOĞRAFLI)

23. AFIFE TIYATRO ODUL TORENINDE 4'U OZEL OLMAK UZERE TOPLAM 16 FARKLI KATEGORIDE ODULLER SAHIPLERINI BULDU (FOTO: ISTANBUL )