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224 Rus turist, Kayseri'de güllerle karşılandı

RUSYA'dan Kayseri'ye direkt uçuşla gelen 224 turist, güllerle karşılandı. Rus turistler yılbaşını Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te geçirecek. Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye...

224 Rus turist, Kayseri'de güllerle karşılandı
RUSYA'dan Kayseri'ye direkt uçuşla gelen 224 turist, güllerle karşılandı. Rus turistler yılbaşını Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te geçirecek.
Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Erciyes'te açılan kayak sezonu yerli turistlerin ardından yabancıların da gözde mekanı oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Rus uçağı, 224 yolcusu ile direkt olarak Kayseri Havalimanı'na indi. Rus yolcular, Dış Hatlar Terminali çıkışında kırmızı güllerle karşılandı.
Rusya'dan gelen turistleri karşılamak üzere havalimanına gelen Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Şehrimiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin şehre yeni vizyon katmak ve ekonomik kapı açmak için başlattığı master planının neticelerini yaşamaya başladık. Kayseri tarihinde ilk defa yabancı kafile, direkt uçuş ile Kayseri'ye inip bir haftasını şehrimizde geçirecek. Şehrimizdeki oteller doluluk sezonlarını devam ettiriyor. Rusya'dan gelen misafirlerimiz Kayseri'nin güzelliklerini görebilecek ve eşsiz mutfağındaki lezzetlerinden tadabilecek" dedi.
'YENİ HEDEF İSKANDİNAV ÜLKELERİ'
2 turizm acentesinin oluşturdukları Erciyes paketini Rusya'da sattıklarını belirten Cıngı, "Rusya'dan sonraki turizm hedefi İskandinav ülkeleri. Bu yıl o bölgedeki tur operatörlerini Kayseri'ye getirip Erciyes'i anlatacağız. Gelecek sene İskandinav ve Avrupa ülkelerinde turist ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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