Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

22 saatlik operasyonla kurtarıldı, 1 saatte taburcu edildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde...

22 saatlik operasyonla kurtarıldı, 1 saatte taburcu edildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde zedelenmeler olan Duran, kaldırıldığı hastanede 1 saat süren tedavinin ardından taburcu edildi.
Hasan Duran, çarşamba günü sabah saatlerinde, 7 arkadaşıyla birlikte Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde avlanmaya çıktı. Duran, av sırasında kayalıklarda ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşları, Duran'ı kurtarmak için mücadele etti ancak başarılı olamayınca sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, saat 17.00'de başlattıkları yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Duran'a ulaşıp, yaralı olduğunu belirledi. Belinde zedelenme olduğu için sedyeyle taşınması gereken Duran, arazi şartları nedeniyle taşınamadı. Yine arazi şartları yüzünden helikopterle de alınması imkansız olunca ambulansın getirilmesi için iş makinesiyle yolun açılması gerekti. Havanın da kararması nedeniyle gece saatlerinde kurtarma çalışmaları durduruldu. AFAD ekipleri, Hasan Duran'ın yanından sabaha kadar ayrılmayıp, gerekli müdahalelerde bulundu. Dün sabah hava aydınlandıktan sonra İl Özel İdare'ye ait iş makineleriyle yolun açılması için çalışmalar yeniden başlatıldı. İş makinesiyle ambulansın ulaşabilmesi için yaklaşık 5 kilometre yol açıldı. Hasan Duran, dün  AFAD Adana İl Müdürlüğü'nün özel ekibi ve UMKE görevlilerinin desteğiyle bulunduğu yerden alındı. Duran, yaklaşık 4 saat sedyeyle kurtarılabileceği noktaya taşındı. Araca bağlanan halatla Duran'ın bulunduğu sedye, saat 15.00 sıralarında yukarı çekildi.
Yaklaşık 22 saat süren operasyonla kurtulan ve belinde zedelenme meydana gelen Hasan Duran, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran, yaklaşık 1 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328