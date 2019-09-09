22 hane, şebeke suyu kullanamıyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Bağyaka Mahallesi'nin Çıkırcak ve Asar bölgelerindeki 22 hanenin sakinleri, şebeke suyu kullanamadığı için kendi açtıkları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Kuyulardaki kirlilikten de yakınan bölge sakinlerinden Ayşe Ulukavak (90), "Bu yaşıma kadar şebeke suyu görmedim" dedi.



Muğla'ya 30, Yatağan'a 11 kilometre uzaklıktaki Bağyaka Mahallesi'nin Asar ile Çıkırcak bölgelerinde bulunan 22 hanenin sakinleri, hayatları boyunca şebeke suyu görmedi. Her iki bölgede kendi imkanlarıyla kuyu açtıran mahalleliler, kirliliğiyle dikkat çeken suyu içmelerinin yanı sıra yemekleri ile bahçelerinde de kullanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne 2016 yılında, yöre sakinlerince şebeke suyu getirilmesi için dilekçe verildi. Bunun üzerine harekete geçen MUSKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı görevlileri, bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından Çıkırcak ve Asar bölgelerinde içme suyu şebekesi yapılmasına karar verildi. Geçen yıl faaliyet programına alınan projeye başlanmaması ise tepkilere neden oldu.



Evli ve 2 çocuk annesi Gülsün Ulukavak (25), "7 yıl önce evlendim. Temiz ve bol su görmedim. İlk zaman şok geçirdim. Bir an önce sıkıntımızın çözülmesi gerekiyor. Burayı Afrika'ya benzetiyorum" dedi.



Veysel Ulukavak (35) da yaşadığı Bağyaka Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki Girme Barajı inşaatının devam ettiğini ve suyun akarak, boşa gittiğini söyledi.



Mustafa Ulukavak (66) ise kuyu suyu içmekten böbreklerinde taş oluştuğunu söylerken, 4 çocuk annesi Ayşe Ulukavak da "Bu yaşıma kadar şebeke suyu görmedim. Gençliğimde çok su taşıdım. Mecburiyetten içiyoruz" diye konuştu.