-20’de Mahmut Tuncer şov

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde düzenlenen, '4'üncü Kış Oyunları Festivali'nin ikinci gününde Mahmut Tuncer konser verdi. Tuncer, soğuk havaya rağmen hayranlarını coşturdu.Mahmut Tuncer, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece soğukta sahneye çıkar çıkmaz espriyi patlattı. Havanın 'Oldukça sıcak' olduğunu söyleyen Tuncer, "Şimdi yavaş yavaş soyunacağım" diye espiri yaparak boynuna sardığı atkıyı çıkardı. Söylediği birbirinden hareketli türkülerle protokoldeki isimleri ve toplananları oynatan Mahmut Tuncer, sahneye çıkan hayranlarıyla birlikte düet yapmayı da ihmal etmedi. 'Jandarma' türküsünü alanda bulunan güvenlik güçlerine armağan ederek başlayan Mahmut Tuncer, Sarıkamış'taki karının özelliğine değindikten sonra sevilen türkülerinden ‘Karı gördüm kaydım’ı söyledi. Mahmut Tuncer, peş peşe yaptığı esprilerle izleyenleri güldürürken son düetini Vali Rahmi Doğan ile birlikte yaptı.Vali Doğan, etkinliğin sonunda Tuncer'e çiçek verirken ‘Sivasın yollarına’ türküsünü Mahmut Tuncer ile birlikte söyledi. Tuncer kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnun olduğunu belirterek "Babam olsaydı bu soğukta dinlemeye gelmezdim. Sizlere çok teşekkür ediyorum ki burada bizi yalnız bırakmayarak, soğuğa aldırış etmeyerek etkinlikte yer aldınız" dedi

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