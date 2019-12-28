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2020'de konut alacaklar dikkat

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- ENERJİ Bakanlığı'nın 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatması, konut sektöründe endişelere neden oldu. Halkın yeni düzenlemeden...

GENEL 28.12.2019, 09:06
2020'de konut alacaklar dikkat

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- ENERJİ Bakanlığı'nın 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatması, konut sektöründe endişelere neden oldu. Halkın yeni düzenlemeden henüz habersiz olduğunu vurgulayan İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, 1 Ocak'tan itibaren tapu müdürlüklerinde bir yığılma yaşanabileceğini söyledi.
Binaların alım, satım, kiraya verme işlemlerinde bulunması zorunlu hale gelen EKB için son başvuru tarihi olan 1 Ocak 2020'den itibaren EKB'si bulunmayan konutlar alınıp satılamayacak, kiralanamayacak. İki sayfadan oluşan ve binanın kaç kat olduğu, kaç yılında yapıldığı, ısıtma, soğutma sistemleri konusunda bilgileri içeren belgenin, binanın kimliği niteliğinde olduğunu açıklayan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, bu belgeyi 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'nda yapılan değişiklikle 2011 yılından itibaren yeni konutlar için aldıklarını dile getirdi. Ancak 1 Ocak 2020'den itibaren bütün ikinci el konutlarda da aynı belgenin zorunlu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu belgede binanın A'dan G'ye kadar enerji performansı belirtiliyor. Ne kadar elektrik sarfiyatı yapıldığı bildiriliyor" dedi.
EKB'yi veren lisanslı kuruluş sayısının giderek artığını kaydeden Yıldırım, Türkiye genelinde 5 binden fazla yetkilendirilmiş firma bulunduğuna dikkat çekti. Belgenin yaklaşık 400- 500 TL maliyeti bulunduğunu da belirten Yıldırım, bu rakamın yeni yıldan itibaren artabileceğini ifade etti.
'BÜROKRASİYİ ARTIRMAYALIM, AZALTALIM'
Ekim ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de 9 bin 12 konutun satıldığını ifade eden Yıldırım, bunun 5 bin 344'ünün yeni konut olduğunu açıkladı. Ekim ayında satılan konutların yüzde 60'ının sıfır, yüzde 40'ının ise ikinci el olduğunu söyleyen Yıldırım, 1 Ocak 2020'den sonra geçerli olacak yeni uygulama için henüz tapu müdürlüklerine bir talimat gönderilmediğini belirtti. İslam Yıldırım, "Vatandaşlar tapu müdürlüklerine gittiklerinde ne gibi sorunlarla karşılaşacak? Tapu müdürlüklerine genelge gönderilerek konunun açıklığa kavuşturulması lazım. Çünkü 1 Ocak'ta tapu müdürlüklerinde bir yığılma olabilir. Konutunu satmak isteyen alıcıyla gidecek, ama işlemini yapamayacak. Bürokrasiyi artırmayalım, azaltalım istiyoruz" diye konuştu.
EKB ALIM SÜRECİ
İkinci el konutunu satmak ya da kiralamak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de anlatan İslam Yıldırım, şöyle konuştu:
"Lisanslı kuruluş, binanın projesini ve inşaat ruhsatını isteyecek. Vatandaş bunları almak için ilgili belediye, imar ve şehircilik müdürlüğüne gidip talepte bulunacak. Arşivdeki projenin bir örneğini alacak. İnşaat ruhsatının fotokopisiyle birlikte lisanslı kuruluşa gidecek. Kuruluş da düzenlediği EKB'yi vatandaşa verecek. Lisanslı kuruluşlar 2020'den sonra fahiş fiyat ister mi bilmiyoruz. Ruhsatlı binaların belgeye ulaşması kolay. Ama imar barışına başvurup da hiçbir projesi olmayan binaların enerji kimlik belgesi alması zor olacak. İki katlı eski ve kaçak bir bina düşünün. Yapı kayıt belgesi almış, ama projesini henüz çizdirmemiş. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne kaydettirmediyse belgeyi almak biraz uzun sürer."

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