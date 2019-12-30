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2019 yılına damgasına vuran olaylar

2020 yılına geri sayım başladı; yeni yıl coşkusu tüm dünyayı sararken geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılı tüm dünyada önemli olaylara sahne oldu. Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri...

GENEL 30.12.2019, 10:17
2019 yılına damgasına vuran olaylar
2020 yılına geri sayım başladı; yeni yıl coşkusu tüm dünyayı sararken geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılı tüm dünyada önemli olaylara sahne oldu. Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri başta olmak üzere uzun süre akıllarda yer alacak bir yıl geçirdik. Ajans Press, tüm mecralar özelinde Türkiye ve Dünya gündemine damgasını vuran ve en çok konuşulan başlıkları derledi. Tekrarlanan seçimle, depremlerle ve kanal projesiyle 2019 yılına damgasını İstanbul vurdu.

Ajans Press’in yazılı basın, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya mecraları özelinde gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasına göre, 2019 yılının en çok konuşulan başlıkları şu şekilde oldu;

-Yerel seçimlerde birçok büyükşehir belediyesi el değiştirdi, tekrarlanan İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı ve mazbatasını alarak göreve başladı.

-9 Ekim 2019’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekâtı başlatıldı.

-İstanbul’da 24 ve 26 Eylül tarihlerinde meydana gelen 4,7 ve 5,9 şiddetindeki depremler büyük korkuya neden oldu.

-Sakarya’da üretim yapan tank palet fabrikasındaki ortaklık tartışmaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.

-İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul, hükümetle muhalefeti karşı karşıya getirdi.

-Tüm Türkiye, eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut’a ağladı.

-Terör örgütü DEAŞ’in lideri Ebubekir el-Bağdadi ABD tarafından yapılan operasyonla öldürüldü.

-Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na büyük göç başarılı bir şekilde tamamlandı.

-Askerlik sistemi değişti, bedelli askerlik kalıcı hale geldi.

-Türkiye’de 2019 itibariyle plastik poşetler paralı oldu.

-Türkiye, Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerinde aktif rol oynadı.

-Cumhurbaşkanlığı sarayına çıkarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddia edilen CHP’li” uzun süre Türkiye gündeminden düşmedi.

-Türkiye’nin ilk yerli otomobili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtıldı.

-Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına başlandı.

-Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

-Fransa’da Sarı Yelekliler sokaklardan çekilmedi, gösterilerde ölüm ve yaralanmalı birçok olay yaşandı.

-Fransa’nın başkenti Paris’te her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı, tarihi yapıda büyük hasar oluştu.

-İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu.

- ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.

-Türkiye’de siyanür ölümleri gündem oldu; İstanbul’un Fatih ve Bakırköy ilçelerinin yanı sıra Antalya’da da siyanürle intihar vakası gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı.

-Usta oyuncu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki performansı ile en iyi erkek oyuncu seçildi.

-Kaz Dağları yakınlarındaki Çanakkale’nin Kirazlı köyünde yürütülecek altın arama faaliyetleri için kesilen ağaçlar ve siyanür kullanımı büyük tartışmaya neden oldu.

-Daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan ve mücadelesi ile herkesin takdirini toplayan Neslican Tay,  4. kez yakalandığı hastalığın pençesinden kurtulamadı. Neslican’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

-İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve çevre ilçelere de sıçrayan orman yangınları güçlükle söndürüldü.

-Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi tüm dünyada tepkilere neden oldu.

-Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında tüm Türkiye’de 14 milyona yakın fidan sahiplenildi.

-ABD senatosu, 1915 olaylarını sözde “Ermeni soykırımı” olarak tanıyan yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

-İsveçli genç çevreci Greta Thunberg, iklim hareketinin sembol ismi haline geldi.

-Çin-ABD Ticaret Savaşları teknolojiye sıçradı, Huawei’in ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimi askıya alındı.

-Beşiktaş başkanı Fikret Orman istifa etti, yapılan seçimlerin ardından başkanlığa Ahmet Nur Çebi seçildi.

-Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Galatasaray’la anlaştı.

-Turkish Airlines EuroLeague finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova’ya 91-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı.

-Ayşen Gruda, Yıldız Kenter, Tarık Ünlüoğlu, Dilber Ay, Can Bartu, Devran Çağlar, Enis Fosforoğlu, Küçük İskender, Eşref Kolçak gibi birçok ünlü isim 2019’da hayatını kaybetti.

-ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı

-Venezuela’da Maduro’ya karşı başarısız darbe girişimi gerçekleşti.

-Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

-Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadı.

-2019 yılı Türkiye ABD ilişkileri açısından tansiyonu yüksek bir yıl oldu, tüm sene boyunca çeşitli konularda görüş ayrılıkları yaşandı ve yaptırımlar söz konusu oldu.

-ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil süreci dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

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