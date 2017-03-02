2018'in Troia yılı ilan edilmesi için çalışma başlatıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-TROİA (Truva)' nın Unesco Dünya Kültür Mirası seçilmesinin 18. yılında, 2018'in Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Troia yılı ilan edilmesi için çalışma başlatıldı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)' nın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Çanakkale sınırları içinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Troia (Truva) antik kentinin Uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve kültür turizmini canlandırmak amacı ile 2018'in Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Troia Yılı" ilan edilmesi için çalışma başlatıldı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde turizm alanında çalışan federasyon ve birlik yöneticileri bir araya geldi. Marmara Pera Otel'de düzenlenen çalıştaya Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Rehberler Birliği (TUREB ), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GÜMTOB) başkanları ve yöneticileri katıldı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan toplantıda yaptığı konuşmada Troia'ya verilecek emeğin dünya kültür mirası açısından büyük öneme sahip olduğuna değinerek, "Troia bizim için herhangi bir değer değil. Dünyanın değişik kentlerine gittiğimizde Çanakkale kadar Troia'nın, Troia kadar da Çanakkale'nin kıymetli olduğunu görüyoruz. Çanakkale savaşlarındaki tarihimiz yüz yılın hatırası ama Troia bin yılların hatırası. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'ten Homeros'un İlyada'sına kadar, Mustafa Kemal'den bugünkü hatıralara kadar herkesin gündeminde olmuş özel bir yerden bahsediyoruz. Troia'ya ne kadar emek versek, karşılığı olmaz diye düşünüyorum. Troia'ya verilen emeğin ülkemize, dünya kültür mirasına çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.

"Biz 2018 yılının Troia yılı olarak kabul edilmesi talebi geldiğinde çok büyük heyecan duyduk" diyen Turan şöyle devam etti: "Kültür Bakanı ve Başbakanımızla görüşmelerimiz nihayetinde bu konuya destek olacaklarını söylediler. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Berlin Fuarı'nda, Türkiye standımızın önemli bölümünün Troiaya ayrılacağını kararlaştırdık."

Yapılan çalıştayda 2018 yılı boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ulusal ve uluslararası alanda Troia temalı spor, kültür, sanat, eğitim ve bilim dallarında çalışmaların yapılması gerektiği hususu üzerinde duruldu.

(FOTOĞRAF)

