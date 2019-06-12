2018'de balık tüketimi arttı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - TÜRKİYE'de balık tüketimi 2017 yılında kişi başına ortalama 5,49 kilo olarak gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 11,8 artarak 6,14 kiloya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de su ürünleri üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 35,3'ünü deniz balıkları, yüzde 9,9'unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 50'sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Su ürünleri avcılığı 2018 yılında yüzde 11,4 azalırken, yetiştiricilik yüzde 13,8 arttı.

AVCILIK VE YETİŞTİRİCİLİK

Avcılıkla yapılan üretim 314 bin 94 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 11,9, iç su ürünleri avcılığı yüzde 6,2 azaldı. Yetiştiricilik üretiminin yüzde 33,4'ü iç sularda, yüzde 66,6'sı denizlerde gerçekleşti.

KARADENİZ ÖNDE

Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 31,5'lik oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 30,6 ile Batı Karadeniz, yüzde 18,4 ile Marmara, yüzde 15 ile Ege ve yüzde 4,5 ile Akdeniz Bölgesi izledi.

Kişi başına ortalama balık tüketimi 2017 yılında 5,49 kilogram gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 11,8 artarak 6,14 kilograma yükseldi.



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