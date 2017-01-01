2017'ye yerin 747 metre altında 'Merhaba'

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşı gecesi Balya İlçesi'ndeki Eczacıbaşı'na ait Esan Kurşun ve Çinko İşletmeleri'ni ziyaret ederek, yerin 747 metre altında çalışan madencilere sürpriz yaptı.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Taner Büyükgöz ile birlikte maden sahasına gitti. Baret takıp madenci kıyafeti giyen Vali Yazıcı, ocağa inmeden önce yaptığı açıklamada, "Bu benim için en anlamlı yılbaşı. İşçi kardeşlerimiz yerin yüzlerce metre altında ekmek parası için ter döküyor. İşçi kardeşlerimizle birlikte olmak bizim açımızdan en büyük mutluluktur" dedi. Vali Yazıcı daha sonra 6.5 kilometrelik tünelle 747 metre derinlikte çalışan maden işçilerinin yanına ulaştı.

Bir süre işçilerle sohbet eden Vali Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, da Türkiye'nin en büyük ve modern madenlerinden birinde işçilerle birlikte yeni yıla girmekten mutluluk duyduğunu vurguladı. Vali Yazıcı, şöyle dedi:

"Şu anda 747 metre yerin altındayız ve yeni yılı çalışan arkadaşlarımızla birlikte kutladık. Başta buradakiler olmak üzere 2017'nin herkese güzellikler ve barış getirmesini diliyorum. Yerin 747 metre altında 2017'de, savaşın olmadığı, insanların barış içinde yaşadığı, insan haklarının geçerli olduğu, herkesin eşit olduğu, mutlu bir şekilde yaşamını devam ettirdiği ve ülkemiz açısından da terörün olmadığı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz."

Eczacıbaşı Esan Balya Kurşun ve Çinko İşletmeleri Müdürü Ali Türkistanlı da işçilerle birlikte yeni yıla girdiklerini vurgulayarak, ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Maden hakkında bilgi veren Türkistanlı, "Burada bin 50 kişiyle çalışıyoruz. Yıllık 1 milyon 800 bin ton cevher çıkarıyoruz. Cevheri yukarıya çıkardıktan sonra işleyip, ihraç ediyoruz." dedi. Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve beraberindekiler, işçilerle baklava yedi, çay içti.

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