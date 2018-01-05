TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2017 Hava Kirliliği Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havasının temiz olduğu belirtildi. Havası en kirli iller; İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa. Havası en temiz iller; Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale

2017 Hava Kirliliği Raporu'nu açıklayan Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havasının temiz olduğunu ifade etti. Bozoğlu, “Partikül madde ve kükürtdioksit açısından sadece Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'nin havası standartlara uygun. En kirli illerimizin başında ise İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa geliyor. Türkiye'de hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda. Valilik ve belediyeler acil önlem almalı" dedi.

Baran Bozoğlu, Türkiye'de havanın gittikçe kirlendiğini belirterek, “Hızla artan kirlilik insan yaşamını tehdit ediyor. Kirletici kaynakları kükürtdioksit (SO2), partikül madde (PM 10 ve PM 2,5), azotoksit, karbonmonoksit ve ozon olarak sıralayabiliriz. Özellikle partikül madde, solunum enfeksiyonu ve kansere neden oluyor. PM10 ve PM 2,5 kirleticilerin kent merkezlerinde geniş kitleleri etkileyerek erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

ANKARA'DA EN KİRLİ HAVA SIHHİYE'DE

Bozoğlu, Ankara'da havanın en kirli olduğu bölgenin hastane bölgesi olan Sıhhiye olduğunu söyleyerek, “Yurttaşlar, sağlık hizmeti almaya, şifa bulmaya gittikleri yerde aslında zehirleniyor. Ankara'daki hava kirliliğinin trafik ve ısınma kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunda kalitesiz kömür kullanımının etkisi büyük. Kayaş'ta da yüksek tonajlı araçlardan kaynaklı kirlilik yaşanıyor. Keçiören'de ise kirlilik her geçen gün artarak devam ediyor" ifadesini kullandı.

“İSTANBUL'DA ESENYURT, HAVA KİRLİLİĞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU YER"

Sözlerine İstanbul'daki hava kirliliğinden bahsederek devam eden Bozoğlu, “İstanbul'da sınır değerlerin tüm istasyonlarda yoğun biçimde aşıldığını görüyoruz. İstanbul'un en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Esenyurt, en yüksek hava kirliliğinin de olduğu yer. Yılın 248 günü burada vatandaş kirli hava soluyor. Yine Şirinevler, Aksaray, Başakşehir ve Göztepe de havası en kirli yerlerin başında geliyor. İstanbul'un havası en temiz ilçesi ise Şile" diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİNDE KANSER TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKIYOR"

İstanbul'un temel kirlilik kaynağının kentsel dönüşümden olduğunu söyleyen Bozoğlu, “İnşaattan kaynaklı toz miktarı artıyor. Kentsel dönüşüm, çevre sorunlarının çözümü için çok iyi planlanması gereken bir süreç. Kentlerin planlanması, hava koridorlarının açılması, az enerji tüketen, kirliliği az olan yeşil binaların yapılması için önemli bir süreç, ancak biz bu fırsatı kaçırmak üzereyiz. Belediyelerin tozumayı önlemek için gerekli yerlerde ıslatma çalışması yapması, bariyerler kullanması gerekiyor. Aksi durumda kentsel dönüşüm bölgelerinde kanser tehlikesi ortaya çıkıyor" dedi.

