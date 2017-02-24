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2017 hac kuraları çekildi

 ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı hac kuraları çekildi. Kuraya, 1 milyon 782 bin kişi katılırken, sonuçların saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi....

2017 hac kuraları çekildi

 ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı hac kuraları çekildi. Kuraya, 1 milyon 782 bin kişi katılırken, sonuçların saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura töreninde yaptığı konuşmada, şehit aileleri için daha önce açılan 600 kişilik kotanın bu yıl 4 bin 600'e çıkarıldığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun şehit aileleri için tanıdığı bir kota vardı. O kota 600 kişiydi. Ancak bu sene ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçleri de dikkate alarak, onların da bu taleplerini dikkate alarak, 4 bin 600 kardeşimizi inşallah; bu milletin bekası için evladını feda etmiş bir anneye babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Eminim siz de bundan hiç tereddüt etmezsiniz" diye konuştu.

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