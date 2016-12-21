2016’nın Mutlaka İzlenmesi Gereken En İyi 10 Korku Filmi

2016 yılında birbirinden ürkütücü onlarca korku filmi vizyona girdi. Korku filmi tutkunlarının mutlaka izlemesi gerektiğini düşündüğümüz, 2016 yılının

en iyi korku filmleri

nden 10 tanesini listeledik. İyi seyirler.

1. Nefesini Tut / A Man in the Dark

Bir grup genç, gözleri görmeyen zengin bir adamın evini soymaya karar verirler. Adamın kör oluşundan faydalanarak evden kolayca çıkabileceklerini düşünürler. Ancak planlarını uygulamaya koyduklarında yanıldıklarını anlarlar. Evini soymaya kalkıştıkları adam, aslında bir seri katildir ve evine gelen bu genç misafirleri, kurbanlarının arasına eklemek istemektedir.

2. Lanetli Çocuk / The Inhabitant

Greta, İngiliz bir çiftin çocuğuna dadılık yapmak üzere evlerinde işe başlar. Ancak bakacağı çocuğun porselen bir bebek olduğunu görünce çok şaşırır. Daha sonra yaşlı çiftin, bu bebeği, yıllar önce ölen çocuklarının yerine koyduklarını anlar ve çift evde yokken bebekle ilgilenmeyi kabul eder. Ancak uyması gereken kuralları çiğnemeye başlayınca esrarengiz olaylar gerçekleşmeye başlar. Greta, çocuğun canlı olduğunu düşünür.

3. Korku Seansı 2 / The Conjuring 2

İlk filmden tanıdığımız Ed Warren ve Lorraine Warren çifti, doğaüstü güçlere sahip kişiler ya da doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilen olayları çözmeye devam ediyorlar. Haziran ayının vizyondaki filmlerinden biri olan Korku Seansı 2’de esrarengiz olayları çözmede ustalaşan ikiliyi yeni bir görev beklemektedir; 1977 yılında yaşanan bir olayın gizemini çözmek!

4. Siccin 3: Cürmü Aşk

Orhan ve Sedat çocukluktan beri arkadaştır. Orhan, Sedat’ın kız kardeşi Kader'e aşık olur ve evlenirler. Sedat’ın kullandığı araçla trafik kazası geçirirler ve bir anda hayatları değişir. Sedat'ın oğlu felç olur, Kader ise hafızasını kaybeder. Orhan, bu olay yüzünden Sedat’ı suçlar ve Kader’i kaybetmemek için korkunç sonuçlar doğuracak olan bir yola girer.

5. Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı / The Purge: Election Year

Arınma Gecesinin gerçekleştiği o akşam suç işlenmesi yasak olan bir ülkede o geceye mahsus olarak suç işlenmektedir. Ülkede ki bütün insanların içlerine saklanmış olan sadist ve oldukça dehşete düşürecek şeyler serbest bırakılıyor. Herkes istediğini öldürüp istediğinin canını yakabiliyor. Suç işlemenin serbest bırakılacağı o gece ise arınma saati başlamadan önce arkadaş olan bir grubun güvenli bir şekilde saklanabileceği bir bölge bulup arınma saati başlamadan evlerine geri dönmelidirler.

6. Işıklar Sönünce / Lights Out

Rebecca, küçükken ışıklar söndüğünde korkunç şeyler gördüğünü hatırlasa da bunu artık geride bırakmıştır. Ancak kardeşi Martin'in de aynı şeyleri yaşadığını öğrenince korkularıyla yeniden yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadıkları korkuya sebep olan varlığın, anneleriyle bir bağlantısı olduğunu anlayan Rebecca, korkularının üzerine giderek, yaşadıkları olayların arkasındaki gizemi çözmeye karar verir.

7. Karanlık Sular / The Shallows

Nancy, uzak bir sahilde sörf yaparken büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Bacağından yaralanan Nancy, kurtulmayı başarır ve bir kayanın üzerine çıkar. Kendisini kurtaracak hiçkimsenin olmadığı bu ıssız yerde, kıyıyla arasında 100 metre olan bir kayalıkta mahsur kalır. Ancak burada ölmemeye kararlıdır ve kıyıya dönebilmek için acilen bir plan yapması gerekmektedir.

8. Lanetli Mesaj / Friend Request

Okulun popüler öğrencilerinden biri olan Laura, bir gün asosyal bir kız olan Marina'nın sosyal medyadan gönderdiği arkadaşlık isteğini kabul eder. Ancak Marina, bu arkadaşlığı saplantılı bir hale getirince Laura onu arkadaşlıktan çıkarır. Bunun üzerine intihar eden Marina'nın ruhu Laura ve arkadaşlarının peşine düşer.

9. Viral

Emma ile kız kardeşi Stacey küçük bir kasabada normal bir yaşam sürdürürken ölümcül bir virüs, giderek kasabaya yayılmaya başlar. Bunun üzerine kasaba karantinaya alınır. Emma ve Stacey'nin evleri karantina bariyerinin diğer tarafında kalır. Eski yaşamlarını özleyen kızlar, gizlice bariyerin diğer tarafına geçerler. Ancak Stacey virüse yakalanır. Emma, kız kardeşini korumak ile kendi hayatını kurtarmak arasında ikilemde kalır.

10. Şeytanın Oyuncakları / Worry Dolls

Bir inanışa göre işlenilen günahlar bir oyuncağa anlatılıyor ve oyuncak başkasının eline geçince günahlardan kurtulmuş olunuyor. Matt adında bir polis, öldürdüğü bir seri katilin evinde bu oyuncaklardan bulur. Daha sonra bu oyuncaklar, Matt’in küçük kızının eline geçer. Matt’in kızının bu oyuncaklardan kolye yapıp satmasının ardından, kolyeleri satın alan kişiler, potansiyel katillere dönüşmeye başlar.