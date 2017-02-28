2012 Polis Akademisi sınavlarına yönelik soruşturma tamamlandı

Özkan ARSLAN /ANKARA, () - 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı'ndan önce soruların FETÖ/PDY tarafından ele geçirilerek yandaşlarına dağıtıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan 80 şüphelinin 'örgüt üyeliği', 'kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu'nda görevli savcı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan bin 71 sayfalık iddianamede, tanık, sanık ifadeleriyle sınav sonuçlarına yönelik ayrıntılı analizler ve bilirkişi raporları yer aldı.

SORUŞTURMA İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILDI

İddianamede, soruşturmanın sınav sorularını alan bazı kişilerin ihbarı ile 2014 yılında başladığı belirtilerek, 2005-2013 yılları arasında yapılan Komiser yardımcılığı sınavlarında sorulan soruların daha önceden FETÖ tarafından ele geçirilerek, kendi cemaatlerinde bulunan personele servis edilip, bu personelin sınavı kazanarak komiser yardımcısı olmalarının sağlandığı, soruların servis edilmesi sebebiyle taban puanın çok yukarılarda kalmasına yol açıldığı ve bundan dolayı sınava kendi imkanlarıyla çalışan personele karşı büyük bir haksızlık yapıldığı şeklinde ihbarların intikal ettiği, söz konusu ihbarlarda isimleri geçenlerle ilgili Personel Bilgi Sisteminde yapılan incelemede Emniyet Genel Müdürlüğü personeli oldukları ve çeşitli tarihlerde girdikleri komiser yardımcılığı sınavlarında başarılı olduklarının tespit edildiği" şeklinde değerlendirme yer aldı.

MÜLKİYE VE POLİS MÜFETTİŞ RAPORLARI

İddianamede sınav sonuçlarına yönelik yapılan incelemeler sonucu mülkiye ve polis müfettişlerinin hazırladığı raporlar da ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Raporlarda ve her iki soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişilerin düzenledikleri değerlendirmeler şu şekilde : "Veri analizi sonucunda LYS ve Akademi puanları arasında doğrusal ilişki bulunmadığı, frekans analizi sonucunda; 2012-2013 yıllarında yapılan sınavların sonuçlarının belirgin şekilde iki tepeli bir dağılım gösterdiği, bu durumun birçok yılda rastgele oluşmasının istatistiksel açıdan mümkün görülmediği, çapraz tablolar analizinde (yıllar bazında) kazanan, başarısız ve yedekte olan adayların LYS sonuçlarının dağılımının homojenlik göstermekte olduğu, bu sınavın eşdeğer olduğu kabul edildiğinde yapılan istatistik analizler sonucunda sınav sürecinin sağlıklı yürütülemediği, sınav sorularının sınavdan önce dışarıya verilme imkan ve kabiliyetine soru hazırlama komisyonunun sahip olunduğunun anlaşıldığı..."

ADAYLARIN AKADEMİ VE YGS SINAV SONUÇLARINDA İKİ FARKLI DAĞILIM TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Bilirkişi Heyeti tarafından yapılan incelemede Adayların Polis Akademisi Giriş Sınavı ve YGS puanlarının grafiksel incelemelerinde 2 farklı dağılımın görüldüğü belirtilerek, "Polis Akademisi Giriş Sınavı puan dağılımı grafiğinin çift tepeli bir dağılım göstermesinin Polis Akademisi Giriş Sınavı üzerindeki şüpheyi güçlendirdiği ve iki ayrı grup oluşturan bireylerin avantaj sağlandığı, Polis Akademisi Giriş Sınavını kazanan, yedek kazanan ve kazanamayan adayların toplam test puanlarının sütun grafiğinde de yedek adaylarda yine, iki ayrı gruba ayrılmış bir durumun söz konusu olduğu, bu haliyle yedek kazananlar arasında da bazı adayların sınav sonuçlarında beklenmedik bir etkinin olduğu, bu sonuçlara göre Polis Akademisi Giriş Sınavına girerek kazanan adayların başarılarına kendi performanslarının dışında başka değişkenlerin etkisi olabileceği konusunda önemli şüpheler oluştuğu belirlenmiştir" denildi.

SORULAR SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA BİR ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA EZBERLETİLDİ

İddianamede, soruşturmaya neden olan ihbarcılar ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan bazı kişilerin ifadeleri de ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için itirafçı olan M.V.Ö.'nin ifadesi şu şekilde: "Polis Akademisi yazılı sınavına girmek üzere tek başına otobüsle Ankara'ya geldim. Soru kitapçığını açtığımda, sınav sorularının 2-3 gün önce Hafız Ali Erkek Öğrenci Yurdunda ismini bilmediğim şahıs tarafından bana ezberlettirilen sorularla birebir aynı olduğu gördüm. Ancak soruların tamamını yapmam halinde kopya tespit edilerek yakalanırım endişesi ve vicdani rahatsızlık duymam nedeniyle ezberlediğim tüm soruları işaretlemedim. Yine şunu da belirtmek isterim ki; benim okullarda yabancı dilim İngilizceydi, bilgim zayıf olmasına rağmen sınav sorularının önceden ezberletilmesi sebebiyle İngilizce sorularının tamamına yakınını yaptım. Aynı gün akşamı sınav sonuçları açıklandığında 81,25 puanla asil olarak sınavı kazandığımı öğrendim." Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, 'örgüt üyeliği', 'kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılanacak.