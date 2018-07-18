200 km yürüyüp, şehit çocuklarının mektuplarını Halisdemir'in ailesine götürdü

VALİ İbrahim Akın, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kaman’da yaşayan şehit çocuklarının yazdıkları mektupları Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine ulaştırmak üzere Niğde'ye yürüyen PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu'nu tebrik etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kaman Kaymakamlığı, Kaman Gençlik Merkezi, Anadolu Ajansı ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından organize edilen projede, şehit çocuklarının Ömer Halisdemir’e yazdığı mektupları Niğde’ye yürüyerek götüren Kaman PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kaman PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu’nun bu örnek davranışının milletin 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’e duyduğu minnetin ifadesi olduğunu söyledi. Vali Akın, "15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin ve Ömer Halisdemir gibi kahramanlarımızın dik duruşu ve güçlü dirayeti karşısında başarısızlığa uğramıştır. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, gelecek nesillerin de bu kahramanlarımızı tanımasını sağlayacağız. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kaman ilçemizde yaşayan şehit çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektupları, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ailesine ulaştırmak üzere Niğde’ye kadar 200 km yol yürüyerek götüren PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu’nu tebrik ediyorum" dedi.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin’in de yer aldığı ziyarette, Vali Akın tarafından PTT görevlisi Mustafa Tolga Tokluoğlu’na plaket verildi.



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